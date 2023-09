Apache 207 Tour 2024: Tickets im Vorverkauf – wann & wo geht es los?

Apache 207 bekommt auch 2024 nicht genug. Seine aktuelle Tour wurde bereits um einige Zusatz-Konzerte erweitert und nun kündigt Apache 207 eine weitere Arena-Tour für 2024 an. Wann geht der Vorverkauf los und an welchen Terminen und in welchen Städten tritt der Rapper auf?

Unter anderem ist Volkan Yaman, so sein richtiger Name, in diesen Tagen drei Mal in der ausverkauften Berliner Waldbühne aufgetreten. Für die Fans wohl immer noch nicht genug und deshalb gibt es im nächsten Jahr einen weiteren Live-Nachschlag. Der Ticket-Vorverkauf für die Apache-Tour-2024 beginnt am Donnerstag, den 21. September um 16 Uhr bei Eventim.

Tickets für die „Apache 207“-Tour 2024 kaufen

Zum Abschluss seiner aktuellen Open-Air-Tour verkündete Apache 207 die Städte für das nächste Jahr:

Berlin

Frankfurt

Dortmund

Hamburg

Hannover

Köln

Leipzig

München

Wien

Zürich

In einigen Städten hängen bereits Ankündigungsplakate. Startschuss für die Tour 2024 soll der 2. Mai sein. Dann wird Apache 207 in 12 Orten auftreten. Die genauen Termine wurden noch nicht bekanntgegeben.

Mit dem Ticketkauf solltet ihr euch nicht zu lange Zeit lassen. Die letzte, mehrfach verschobene Tournee war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Bei den diesjährigen Auftritten waren über 155.000 Fans bei den 12 Auftritten von Apache 207 dabei. Auch für den Sommer waren viele Termine bereits weit im Vorfeld ausverkauft.

Apache 207 Konzerte 2023: Setlist

Im vergangenen Herbst wurden die Termine der bereits für 2020 angekündigten Tour nachgeholt. Corona-bedingt mussten die Auftritte zwei Mal verschoben werden. So sah die Setlist beim Konzert in Magdeburg am 13. August 2023 aus:

Silhouette

Brot nach Hause

Fame

Kein Problem

Bläulich

What Is Love

Breaking your heart

200 km/h

Lamborghini Doors

Doch in der Nacht

Wenn das so bleibt

Boot

2 Minuten (Akustik)

Wieso tust Du Dir das an? (Akustik)

Madonna

Was weißt du schon

My Heart Will Go On

Neunzig

Sport

Fühlst du das auch

Coco Chanel

Komet

Zugaben:

Angst

Angst Roller

Nie mehr gehen

Stand by me

In the air tonight (Phil Collins Cover)

Wer mehr über den Künstler erfahren will, kann bei Amazon Prime zur Doku-Show „Apache bleibt gleich“ im Stream einschalten. Die Sendung gibt es für alle Prime-Kunden. Wer den Dienst noch nicht nutzt, kann Prime kostenlos testen.

Kein Abo benötigt ihr für den Ticket-Vorverkauf. Hier können alle Nutzer ab Donnerstag, 16 Uhr, bei Eventim bei den Tickets für die Zusatz-Shows zuschlagen. Schnell sei wird empfohlen, schließlich ist wieder mit einer hohen Nachfrage zu rechnen.

