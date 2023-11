Applaus für Gran Turismo 7: PS5-Racer hat jetzt ein Feature, das vielen fehlte

Sony haut ein neues Update für den PS5-Hit Gran Turismo 7 raus. Das Mega-Update besticht mit einigen neuen Inhalten. Ganz besonders dürften sich Racing-Fans über eine neue Funktion freuen, die in der Branche schon fast ausgestorben war.

Gran Turismo 7 Facts

Gran Turismo 7: Mega-Update für PS5-Racer

Sony Interactive Entertainment hat das Spec 2 Update 1.40 für Gran Turismo 7 veröffentlicht und lässt sich dabei nicht lumpen. In dem Update sind nicht nur neue Autos und eine neue Strecke mit drei verschiedenen Versionen enthalten, sondern auch ein Feature, das besonders älteren Rennspiel-Fans einen wohligen Nostalgie-Schauer über den Rücken jagen dürfte: Das Racing-Spiel verfügt nun über einen Couch-Koop-Modus, bei dem bis zu vier Spieler gleichzeitig per Splitscreen an der Konsole aufs Gaspedal treten können. Die Funktion ist allerdings nur für PS5-Besitzer verfügbar.

Schaut euch hier den Trailer zum neuesten Update von Gran Turismo 7 an:

Gran Turismo 7: Spec II Update 1.40 Trailer

Im Zeitalter von Online-Multiplayer-Spielen ist der Couch-Koop-Splitscreen ein mittlerweile extrem selten gesehenes Feature. Obwohl es in früheren Generation außerordentlich beliebt war, haben in den letzten Jahren nur noch wenige Games diese Funktion verwendet – unter anderem die Borderlands-Reihe, Kart-Racer wie Mario Kart 8 und Crash Team Racing sowie die gefeierten Spiele von Entwickler Hazelight wie A Way Out und It Takes Two.

Splitscreen: PS5-Hit bekommt beliebtes Koop-Feature

Neben dem neuen Couch-Modus könnt ihr euch im Spec 2 Update 1.40 auf die folgenden sieben Autos freuen:

Dodge Charger R/T 426 Hemi ’68

Dodge Challenger SRT Demon ’18

Lexus LFA ’10

Merceds-Benz 190 E 2.5-16 Evolution 2 ’91

NISMO 400R ’95

Porsche 911 GT3 RS (992) ’22

Tesla Model 3 Performance ’23

Zusätzlich bringt Sony die Strecke Lake Louise ins Spiel, über die ihr in 3 Varianten düsen könnt – als Langstrecke, Kurzstrecke und Tri-Oval. (Quelle: PlayStation)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 35 besten Koop-Spiele für die Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC:

