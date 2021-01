Seit Jahren kursieren Gerüchte über Apples Pläne ein eigenes Auto auf den Markt zu bringen. Konkret ist es dabei bisher kaum geworden. Jetzt schaltet sich mit Hyundai ein bekannter Autohersteller ein und macht eine sensationelle Ankündigung.

Apple Facts

Seit 2015 kommen immer wieder Informationen über Apples eigenes E-Auto ans Licht. Viel wurde über das Projekt unter dem Namen Titan spekuliert. Mal ging es voran, dann wieder hieß es, die Pläne würden eingestellt. Jetzt heizt der Kommentar eines Hyundai-Offiziellen das Interesse aufs Neue an.

Apple und Hyundai verhandeln über Kooperation für E-Auto

Wie der US-Sender CNBC berichtet, äußerte sich ein Sprecher von Hyundai Motor, nachdem eine südkoreanische Zeitung von Gesprächen mit Apple erfahren hatte. „Apple befindet sich in Verhandlungen mit mehreren internationalen Automobilherstellern. Hyundai ist einer davon und wir sind in einer frühen Phase der Gespräche. Es ist nichts entschieden“, zitiert die Zeitung The Korea Economic Daily eine Mitteilung des Konzerns.

In einer späteren Äußerung vermied der südkoreanische Autohersteller, Apple zu erwähnen. Dafür wird hier deutlicher, worüber man sich offenbar austauscht: Die Rede ist von einer Zusammenarbeit zur „Entwicklung autonom fahrender Elektrofahrzeuge“. Einem vorigen Statement gegenüber der Zeitung zufolge soll es bei den Gesprächen auch um Batterietechnologie gehen. Sollten sich daraus mehr ergeben, stehen Apple und Hyundai mit diesem Programm in direkter Konkurrenz zu Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk – seit Kurzem aufgestiegen zum reichsten Mensch der Welt – gilt als Platzhirsch im Bereich autonomes Fahren und Batterieleistung seiner Elektroautos. Kurios: Musk hatte erst vor wenigen Wochen verraten, dass Apple vor Jahren abgelehnt hatte, Tesla zu kaufen.

Was sagt Apple?

Laut CNBC hat Apple selbst sich nicht zu den Vorgängen geäußert. Dass Apples Elektroauto kommt – oder wann – kann also bisher nicht als gesichert gelten. Was die Berichte allerdings bestätigen, ist dass der iPhone-Hersteller sein E-Auto-Projekt offenbar mit neuem Schwung vorantreibt. Für Hyundai haben die Nachrichten positive Folgen: Kurz nach Bekanntwerden der Gespräche mit Tesla machte die Aktie der Südkoreaner einen Satz – um bis zu 24 Prozent stieg deren Wert in der Spitze.