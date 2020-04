Bildquelle: Apple

Apple erregt oftmals die Gemüter, auch bei diesem „neuen“ Produkt dürfte der Blutdruck in ungeahnte Höhen schnellen. Lacher und Kopfschütteln allerorten sind Apple sicher – GIGA klärt auf, um was es eigentlich geht.

Der Mac Pro ist kein Schnäppchen, wer will zahlt für den Profi-Rechner bei maximaler Ausstattung schon mal über 60.000 Euro. Aber immerhin gibt’s dafür dann auch den schnellsten Mac aller Zeiten. Teuer sind aber auch die Komponenten, die man für diesen Preis nicht erwarten würde. So müssen Kunden, wenn sie den Mac Pro mit Rollen stand Standfüßen bei Apple erwerben möchten, ganze 500 Euro auf den Tisch legen.

Wahnsinn: Rollen für den Mac Pro kosten bei Apple so viel wie ein iPhone 11

Jetzt gibt’s die vier Rollen auch als Nachrüst-Kit bei Apple zu erwerben. Kostenpunkt: 849 Euro! Macht pro Stück über 212 Euro. Ernsthaft? Apple verlangt also mehr Geld für die Rollen eines Computers, als manch ein Händler für komplette Autoreifen – Rad ab, möchte man da laut sagen. Übrigens, für 849 Euro bekommt man bei Apple auch schon ein iPhone 11 mit 128 GB Speicher.

Aber warum kosten die Rollen im Nachrüst-Kit gleich noch mal 349 Euro mehr als bei Apple im Konfigurator für einen neuen Mac Pro? Allein das spezielle, beiliegende Werkzeug zur Montage macht den Unterschied nicht aus. Ursächlich hierfür sind die Standfüße des Mac Pro. Die sind ja sonst schon dabei, sind jetzt aber auch als Nachrüst-Kit zu erwerben, eben für jene 349 Euro. In Summe macht dies dann den Preisunterschied zur BTO-Variante aus.

In Szene gesetzt, der neue Mac Pro im Video:

So teuer Apples Rollen für den Mac Pro auch sind, so kritikwürdig sind sie aber auch. Denn eine Bremse wie einfache Rollcontainer besitzen sie nämlich nicht, sie könnten je nach Untergrund also einfach auch wegrollen – GIGA berichtete.

Neue Grafikkartenoption für den Mac Pro

Apropos teuer … zuletzt hob Apple im März noch die Aufpreise für Arbeitsspeicher und Prozessoren beim Mac Pro an. Neu hingegen ist ab sofort die Option auf eine verbesserte, preiswertere Grafikkarte. Für „nur“ 750 Euro Aufpreis gibt’s jetzt nämlich die Radeon Pro W5700X mit 16 GB Grafikspeicher, auf Wunsch für 2.000 Euro auch gleich im Doppelpack.