Apple hat sich entschieden: An diesen Apps kommt kein iPhone-Nutzer vorbei

Auch in diesem Jahr musste sich Apple entscheiden und die besten Apps für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV küren. Das Ergebnis steht jetzt fest. Geht es nach Apple, dann kommt an denen kein Nutzer vorbei. Ebenso ausgezeichnet wurden die besten Spiele des Jahres 2023. Na schon neugierig?

Apple Facts

Kurz vor Jahresende zeichnet Apple üblicherweise die besten Apps des Jahres für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV aus. Auch 2023 ist das nicht anders. Laut Apple wurden die Gewinner des diesjährige App Store Awards aus fast 40 Finalisten aufgrund „außergewöhnlicher technischer Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Design“ ausgewählt (Quelle: Apple).

Für iPhone, iPad und Co.: Apple zeichnet beste Apps des Jahres 2023 aus

Nun steht die Entscheidung fest. Den Titel der besten iPhone-App sichert sich 2023 demnach die Wander- und Karten-App „AllTrails“:

AllTrails: Wandern & Radfahren AllTrails, Inc.

Der Titel der besten iPad-App geht an „Prêt-à-Makeup“, eine Art Skizzenblock für Makeups und somit etwas für kreative Schönheitsliebhaber:

Prêt-à-Makeup Prêt-à-Template

Für den Mac sollte man sich „Photomator“ mal näher anschauen. Die Macher der bekannten Pixelmator-App stellen eine neue Anwendung zur Verfügung, die Bildbearbeitung auf ein neues Niveau hebt:

Photomator Pixelmator Team

Dann gibt es auch noch die App „MUBI“ für Apple TV. Die kuratiert ziemlich einzigartige Indie- und internationale Dokumentar-Filme und wird dafür nun von Apple ausgezeichnet:

MUBI: Streame großartiges Kino MUBI, Inc.

Nicht vergessen werden sollte noch die beste App für die Apple Watch. Dieser Titel geht 2023 an „SmartGym“. Die Sport-App überzeugte Apple mit einer großen Mediathek an Übungen, Trainingsplänen und ebenso zuverlässigen Fitnessreports:

SmartGym: Workout und Training Mateus Abras

Apple denkt auch an Gamer

Abseits dieser nützlichen und produktiven Apps wollen Nutzerinnen und Nutzer auch gerne mal ein Spielchen spielen. Auch daran hat Apple gedacht und zeichnet die diesjährigen Spitzenreiter in den jeweiligen Kategorien aus.

Das beste iPhone-Spiel des Jahres wird „Honkai: Star Rail“:

Honkai: Star Rail COGNOSPHERE PTE. LTD.

Das beste iPad-Game im Jahr 2023 – „Lost in Play“:

Lost in Play Snapbreak Games

Das beste Spiel für den Mac ist „Lies of P“:

Lies of P NEOWIZ

Erstmals in diesem Jahr wird auch das beste Apple-Arcade-Spiel ausgezeichnet, also ein Game-Vertreter von Apples Spiele-Flatrate. Dieser Titel geht an „Hello Kitty Island Adventure“:

Hello Kitty Island Adventure Sunblink

Apple nutzte die Gelegenheit, um nochmals interessante Fakten zum App Store festzuhalten. Der umfasst beispielsweise derzeit unglaubliche 1,8 Millionen Apps. Besucht wird der Store jede Woche von mehr als 650 Millionen Menschen in 175 Ländern und Regionen. Im letzten Jahr wurden Umsätze von sagenhaften 1,1 Billionen US-Dollar erzielt – fürwahr eine echte Erfolgsgeschichte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.