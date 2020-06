Seit vielen Jahren gibt es Gerüchte, dass Apple dem Mac eine tiefgehende Neustrukturierung spendieren wird. Diese Umstellung dürfte gravierende Auswirkungen auf die Zukunft von MacBook, iMac, Mac mini und Mac Pro haben.

Apple Facts

ARM-Macs: Apple plant Ankündigung für die WWDC 2020

Spätestens seitdem das iPad Pro für immer mehr Anwender eine alltagstaugliche Alternative zum Mac ist, steht die Diskussion im Raum, wie sich die in den Tablets verwendete Technik in einem Mac machen würde. Konkret geht es dabei um die von Apple selbst entwickelten ARM-Chips, die seit langer Zeit in vielen Anwendungsfällen entweder mit den Intel-Prozessoren aus MacBook und Co mithalten können oder gar schneller sind – und gleichzeitig weniger Strom verbrauchen.

Nach vielen Jahren der Gerüchte um diese Transition soll es laut Bloomberg nun endlich so weit sein. Die langersehnte Ankündigung soll demnach im Rahmen der diesjährigen WWDC stattfinden. Ziel der Präsentation ist es, den Entwicklern Zeit für die notwendigen Umstellungen ihrer Software zu geben, bevor die neue Hardware im Jahr 2021 verfügbar sein wird.

Die neuen Chips orientieren sich dabei – wie oben erwähnt – an den bereits bekannten Prozessoren, die Apple schon in iPhone und iPad einsetzt. Der erste von mindestens drei Prozessoren soll laut Bloomberg auf dem A14 basieren, der im iPhone 12 zu finden sein soll. Neben dem Prozessor arbeitet Apple auch an einer eigenen Grafiklösung und einer „Neural Engine“, die für das sogenannte maschinelle Lernen verantwortlich sein soll.

Als Betriebssystem kommt kein iOS oder iPadOS zum Einsatz, sondern eine an die neue Architektur angepasste Version von macOS. Diese neue Architektur erfordert auch Anpassungen der Apps, die man tagtäglich nutzt. Diese Änderungen sind wiederum der Grund für eine frühzeitige Ankündigung im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz.

In der Vergangenheit gab es bereits viele Hinweise auf einen derartigen Schritt. So bedeutete beispielsweise macOS Catalina das Aus für alte 32-Bit-Software, wodurch die Wogen einer derartigen Umstellung etwas geglättet werden können. Catalina vereinfacht es Entwicklern außerdem ihre iPad-Apps auf den Mac zu portieren.

Was ihr zur Installation von macOS Catalina wissen solltet, zeigt euch dieses Video:



ARM statt Intel: Erneuter Architekturwechsel bei Apple

Für Apple bedeutet eine derartige Umstellung, dass die Macs erstmals mit hauseigenen Prozessoren bestückt sind. Neben der gesteigerten Performance und längerer Akkulaufzeit könnten dank der neuen Chips in Zukunft noch dünnere und leichtere MacBooks das Tageslicht erblicken. Einigen Gerüchten zufolge könnte dann beispielsweise ein MacBook mit 12-Zoll-Display wiederauferstehen.

Alle MacBooks bei Amazon

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Apple einen derartigen Architekturwechsel vollzogen hat. Die letzte Umstellung, damals von PowerPC auf die bis heute eingesetzten Intel-Chips, kündigte Steve Jobs im Rahmen der WWDC 2005 an. Entwickler konnten damals einen modifizierten Intel-Mac für 999 US-Dollar bei Apple leihen, um ihre Software anpassen zu können. Softwareseitig erlaubte „Rosetta“, welches erstmals Bestandteil von Mac OS X Tiger 10.4 war, das Ausführen alter PowerPC-Software auf den Intel-Macs. Dies sorgte für einen vergleichsweise sanften Übergang. Da die neuen Prozessoren von Intel deutlich schneller waren als der PowerPC, waren die Performanceeinbußen meist nur gering. Ob eine ähnliche „Virtualisierung“ auch bei einem Wechsel von Intel zu ARM wieder vorhanden sein wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Anfang Januar 2006 folgte damals die Ankündigung der ersten Hardware für normale Anwender. Den Beginn machte damals das MacBook mit 15-Zoll-Display und der iMac. Ende Februar 2006 folgte dann ein Mac mini mit Intel-Chip. Bereits im August 2006 war die gesamte Umstellung beendet. Den Abschluss machte der erste Intel-basierte Mac Pro. Von Anfang bis Ende dauerte der gesamte Prozess damals also nur etwas länger als ein Jahr.

Laut Bloomberg ist auch beim nun anstehenden Wechsel von Intel auf ARM das Endziel, dass alle Macs – vom Mac mini über die MacBooks bis hin zum Mac Pro – in Zukunft über die hauseigenen Prozessoren verfügen werden. Apples Worldwide Developer Conference beginnt in diesem Jahr am Montag, den 22. Juni.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.