Apple macht jetzt dicht: Krasse Maßnahme soll Leben retten

Die Corona-Krise bestimmt dieser Tage das Weltgeschehen, auch Apple ist mittendrin. Nun reagiert man mit einer krassen Maßnahme und will so am Ende Menschenleben retten.

Ursprünglicher Artikel vom 4. März 2020:

Betroffen ist zunächst der Apple Store in Bergamo in Norditalien, der am kommenden Wochenende geschlossen bleibt. Es könnten eventuell weitere Geschäftsstellen von Apple hinzukommen, sollten sich die italienischen Behörden dazu entschließen. Grundlage ist ein Erlass des Präsidenten des Ministerrats von letzter Woche, wie MacRumors berichtet.

Weltweit sind die Apple Stores die Aushängeschilder des iPhone-Herstellers:

Corona: Apple muss Store in Italien schließen

Dieser sieht die Schließung aller mittleren und großen Einzelhandelsgeschäfte, einschließlich der Geschäfte in Einkaufszentren, am kommenden Wochenende vor. So soll die weitere Ausbreitung des Virus gestoppt werden. Die Anordnung gilt für die Provinzen Bergamo, Cremona, Lodi und Piacenza. Italien ist derzeit in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffen. Nach aktuellem Stand wurden bisher 2.502 Infektionen und 79 Todesopfer gezählt.

Apple-Event und WWDC auf der Kippe

Auch Apple macht die Krise zu schaffen. Hier zu nennen beispielsweise Produktionsprobleme vor Ort in China und Reiseeinschränkungen für alle Mitarbeiter. So dürfen Apple-Angestellte ab sofort nur noch im äußerten Notfall nach Italien und Südkorea reisen, China ist schon länger tabu. Auch Apples Entwicklerkonferenz (WWDC) im Juni und das nächste Apple-Event Ende März stehen auf der Kippe. Für letzteres wäre eine Veröffentlichung der Neuheiten (iPhone 9, iPad Pro 2020, eventuell ein neues MacBook) allein über Pressemitteilungen denkbar. Hinsichtlich der WWDC steht eine virtuelle Ausgabe über das Internet zur Debatte. Auch Konkurrent Google erteilte der hauseigenen Entwicklerkonferenz (Google I/O) für den Mai bereits eine Absage und sucht derzeit nach alternativen Wegen.