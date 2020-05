Bildquelle: GIGA

Apple genießt den Ruf des teuren Premiumherstellers, Apple muss man sich leisten können. Doch ist dem wirklich so? In meiner heutigen Ausgabe der Wochenend-Kolumne möchte ich den Gegenbeweis antreten.

Ich selbst gehöre mittlerweile zu den Sparfüchsen unter den Apple-Nutzern. Mein iPhone 5 verrichtete bei mir beispielsweise ganze 5 Jahre treue Dienste, aktuell nutze ich noch ein iPhone 7, günstig im Abverkauf vor etwas mehr als zwei Jahren erstanden, mein MacBook erblickte bereits im Jahr 2015 das Licht der Welt und beim iPad tut es auch ein altes Air 2, welches ich auch erst kurz vor Produktionsende vergünstigt kaufte. Kurzum: Der „neueste Scheiß“ muss es gar nicht sein.

Apple-Paket für unter 1.000 Euro: iPhone, Apple Watch und AirPods für unter 1.000 Euro

Und selbst wenn man aktuelle Hardware bei Apple ersteht, muss man heutzutage auch kein Krösus mehr sein. Eine erhellende Beispielrechnung gefällig? Schon für unter 1.000 Euro gibt’s ein mobiles Komplettpaket mit angebissenem Apfel. Rechnen wir nach:

Summa summarum legen wir für das komplette Paket circa 850 bis 870 Euro hin, nicht mal einen Tausender. Dafür gibt’s beim selben Hersteller ja noch nicht mal das iPhone 11 Pro, aber immerhin schon die grandiosen „Räder“ für den Mac Pro.

Wer jetzt lieber noch ein iPad im Paket haben möchte und dafür auf die AirPods verzichten kann, der zahlt am Ende auch nicht so viel mehr. Das günstigste iPad (iPad 10.2 mit 32 GB) kostet circa 350 Euro im Markt. Macht am Ende zusammen mit iPhone SE und Apple Watch Series 3 circa 1.060 Euro – ein Schnäppchen, wenn man mich fragt.

Unbezahlbarer Systemvorteil

Was man nicht vergessen sollte: Für diesen günstigen Kurs gibt’s ohne Abstriche Zugriff auf das gesamte und geschätzte Apple-Ökosystem. iOS, iPadOS und watchOS greifen perfekt ineinander – das gibt’s bei der Konkurrenz ja nicht mal gegen Aufpreis. Dieser Systemvorteil lässt sich am Ende nicht wirklich in Geld ausdrücken.

Zugegeben, der aktuelle Mac Pro würde meine aktuelle Schnäppchen-Rechnung dann doch „etwas“ sprengen:

Ich muss zugeben, es ist wahr: Apple hat mittlerweile für nahezu jeden Geldbeutel ein Angebot parat, teuer ist relativ und für den Premiumhersteller aus Cupertino nicht mehr gänzlich zutreffend – im Mainstream endgültig angekommen, so lässt es sich am besten umschreiben. Chapeau!

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen stellen ausschließlich die Ansichten des Autors dar und sind nicht notwendigerweise Standpunkt der gesamten GIGA-Redaktion.