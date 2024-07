Apple trifft endgültige Entscheidung: iPhone-Nutzer sind jetzt gewarnt

Hat sich Apple erst mal entschieden und stuft ein Produkt offiziell fortan als „vintage“ ein, gibt es kein Weg mehr zurück. Für die Besitzer eines einst revolutionären und beliebten iPhones hat dies nun weitreichende Konsequenzen. Reparaturen geraten jetzt nämlich zur Glückssache.

Ab sofort findet sich das iPhone X auf Apples Liste der Vintage-Produkte. Dort landen reguläre alle Produkte aus Cupertino, wenn sie Apple mehr als fünf und weniger als sieben Jahre offiziell nicht mehr verkauft (Quelle: Apple). Es kann aber durchaus sein, dass Restposten bei Händlern noch länger verkauft wurden, doch dies spielt für die Einstufung keine Rolle.

Reparatur des iPhone X ab sofort bei Apple nur noch Glückssache

Die Entscheidung kann als eine Art Warnung betrachtet werden, denn Apple Stores und von Apple autorisierte Service Provider bieten zwar weiterhin Reparaturen für Vintage-Produkte an, doch dies nur noch in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Eine Garantie für eine Reparatur gibt es also nicht mehr – alles nur noch reine Glückssache.

Auch gilt diese beschränkte Reparaturzusage nur noch für zwei weitere Jahre. Danach stuft Apple die Geräte als veraltet ein und kündigt diese offiziell ab. Ab dann werden alle Hardwareserviceleistungen eingestellt und Ersatzteile können nicht mehr bestellt werden –Reparaturen sind fortan ausgeschlossen. Besitzerin und Besitzer eines iPhone X sollten sich demnach schon mal besser jetzt nach Ersatz umschauen.

Unser damaliges Fazit zum iPhone X:

Das iPhone X stellt für Apple im Jahr 2017 einen Neuanfang dar – so sah bisher nämlich noch kein iPhone aus. Viele Elemente, die heute als selbstverständlich gelten, hatten ihre Premiere mit dem iPhone X. Es war das erste iPhone mit einem randlosen Design, einem OLED-Bildschirm und Face ID. Die Gesichtserkennung ersetzte damals Touch ID und den Homebutton. Auf dem Homebildschirm navigierte man deswegen fortan mit Gesten zwischen den einzelnen Apps.

Das aktuelle iOS 17 und auch das künftige iOS 18 sind für das iPhone X nicht mehr kompatibel. Immerhin verteilte Apple zuletzt noch entsprechende Sicherheitsupdates fürs iPhone X. Das letzte in Form von iOS 16.7.8 am 13. Mai 2024.

HomePod und AirPods sind jetzt auch „vintage“

Doch nicht nur das iPhone X findet sich jetzt auf Apples Vintage-Liste. Ebenso landen dort ab sofort der originale HomePod der ersten Generation (Verkaufsstart im Februar 2018) und auch die AirPods der ersten Generation (Verkaufsstart im Dezember 2016). Auch diese sind von der eingeschränkten Reparaturmöglichkeit jetzt unmittelbar betroffen.