Apple überrascht in Corona-Krise: Neues Produkt soll jetzt die „Welt retten“

Unzweifelhaft gehört die aktuelle Corona-Pandemie zu den größten, weltweiten Herausforderungen und Bedrohungen auf allen Gebieten in den letzten Jahrzehnten. Auch Apple will seinen Teil zur Bekämpfung jetzt beitragen und überrascht mit einem neuen Produkt.

In den letzten Tagen spendete Apple schon Millionen von Masken im Kampf gegen das Coronavirus, nun kommen laut Apple-Chef Tim Cook nochmals 20 Millionen Stück hinzu. Organisieren konnte man diese über eigene Beschaffungskanäle des iPhone-Herstellers. Doch damit enden die Bemühungen Apples nicht, jetzt hat man überraschend sogar noch ein eigenes Produkt entwickelt.

Apples „Schutzschild“ gegen Corona: Neues Produkt für Ärzte und Pfleger

Tim Cook zeigt auf Twitter das neueste Produkt: Einen eigens entwickelten Gesichtsschutz für medizinisches Personal – das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Design-, Technik-, Produktion- und Verpackungsteams von Apple in Kooperationen mit den Lieferanten. Ganz uneigennützig und eher untypisch wird Apple das neueste Produkt aber nicht verkaufen, sondern kurzerhand spenden. Bis Ende der Woche sollen so schon eine Million der „Schutzschilde“ zur Verfügung stehen, die ersten Exemplare wurden derweil schon ausgeliefert. Später sollen dann jede Woche jeweils eine weitere Million hinzukommen. Sehr innovativ: Der Gesichtsschutz kann flach verpackt werden, so passen dann gleich 100 Stück in einen Karton.

Tim Cook – CEO von Apple – informiert über das neueste Produkt über den eigenen Twitter-Kanal:

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Zunächst gehen die Lieferungen an medizinische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Allerdings möchte Apple den Vertrieb zu einem späteren Zeitpunkt weltweit ausweiten. Das neueste Produkt Apples hat also das Potenzial bei der Rettung der Welt zu helfen. Gegenwärtig sind die USA zusammen mit Europa am schwersten getroffen von der Corona-Pandemie – aktuell gibt’s weit über 300.000 Infizierte in Apples Heimat und fast 10.000 Tote zu beklagen.