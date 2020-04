Apple verwirft Plan: Wie lange Kunden jetzt noch warten müssen

Apple hat aufgrund des Coronavirus dichtgemacht – kein Apple Store außerhalb Chinas ist derzeit geöffnet. Doch wann machen sie wieder auf? GIGA verrät euch von Apples neuen Plänen.

Bildquelle: GIGA

Ursprünglicher Artikel vom 25. März 2020:

Wie das Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtet, plant Apple eine schrittweise Wiedereröffnung der Apple Stores in der ersten Hälfte des Aprils. Die Einzelheiten wurden in einem internen Schreiben von Deirdre O’Brien, Senior Vice President of People and Retail, den Apple-Mitarbeitern dargelegt. Zitat: „Wir werden unsere Geschäfte schrittweise wieder öffnen. Derzeit gehen wir davon aus, dass einige Geschäfte je nach den Bedingungen in ihrer Region möglicherweise in der ersten Aprilhälfte öffnen können. Wir werden Updates für jedes Geschäft bereitstellen, sobald bestimmte Daten bekannt sind.“ Apple wollte die Informationen gegenüber Bloomberg nicht kommentieren.

Apple Stores wieder im April geöffnet: Ist das vorstellbar?

Seit dem 14. März sind alle Ladengeschäfte Apples aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Eine Ausnahme bildet hier China. Dort öffneten die Apple Stores wieder, nachdem das Virus größtenteils unter Kontrolle ist. Zunächst sollten die Store-Schließungen bis zum 27. März andauern, wurden später allerdings bis auf Widerruf erweitert.

Apple Store – wie dieser in Berlin – gibts es hunderte auf der Welt:

Aufgrund der angespannten Faktenlage erscheint eine Wiedereröffnung der Apple Stores zu einem so frühen Zeitpunkt allerdings geradezu illusorisch. Nicht nur Europa hat hart mit dem Virus zu kämpfen, besonders das Heimatland Apples steht neuerlich enorm unter Beschuss. Aktuell sind laut offiziellen Zahlen in den USA schon über 55.000 Menschen infiziert, die Fallzahlen steigen exponentiell und unaufhörlich – der Höhepunkt ist noch nicht absehbar. Ferner informierte O’Brien, dass die Pläne für die aktuelle Fernarbeit bis mindestens 5. April verlängert werden, danach aber auch neu evaluiert werden.