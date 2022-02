Auch zwei Jahre nach dem Start von Apple TV+ gehört der iPhone-Hersteller eher zu den kleinen Fischen im Streaming-Geschäft. Doch abseits reiner Abo-Zahlen kommt es Ende März zum ersten großen Showdown gegen Netflix. Wer also macht das Rennen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung?

Die Oscar-Nominierungen für 2022 sind raus und es zeichnet sich ein Duell der besonderen Art ab. Erstmals heimst Apple mit dem Filmdrama „Coda“ nämlich eine Nominierung für den besten Film des Jahres ein – eine Premiere für den Underdog unter den Streaming-Anbietern. Apropos ... mit „The Power of the Dog“ und „Don't Look Up“ hat Konkurrent Netflix gleich zwei Eisen im Feuer derselben Kategorie (Quelle: Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Apple vs. Netflix: Wer hat den besten Film des Jahres?

Wer also macht das Rennen und erhält die Auszeichnung „Bester Film“? Ist es Apples rührendes Familiendrama oder eine Komödie mit ordentlich schwarzem Humor und Star-Aufgebot oder am Ende ein Western mit Benedict Cumberbatch? Vielleicht ja auch keiner der drei Kandidaten, immerhin gibt's noch sieben weitere Aspiranten auf den Titel, beispielsweise die echt gute Neuverfilmung von „Dune“.

Der große Showdown am 27. März zur 94. Oscar-Verleihung wird es dann zeigen. Schon jetzt steht aber fest: Ohne die Streaming-Anbieter geht nichts mehr. Selbst mit einem überschaubaren Angebot erhält Apple TV+ in diesem Jahr schon insgesamt 6 Nominierungen. Branchen-Primus Netflix erscheint mit 27 Nominierungen sogar schon fast übermächtig. Allein der bereits erwähnte Titel „The Power of the Dog“ hat mit 12 Nominierungen die meisten Chancen, eine Trophäe mit nach Hause zu nehmen.

Geht's also nur um die Nominierungen, hat Netflix gegen Apple TV+ schon gewonnen. Wirklich gewinnen tun aber vor allem die Zuschauer, denn die erhalten eben nicht nur Durchschnittskost, sondern mittlerweile hochkarätige Unterhaltung auf hohem Niveau.

Das Publikum hat schon entschieden

Übrigens: Würde sich die Oscar-Jury allein dem Publikumsvotum unterwerfen, hätte Apple vorab bereits gewonnen. Bei IMDb erzielt „Coda“ nämlich herausragende 8,1 Punkte. Die beiden Netflix-Kandidaten müssen hingegen mit 7,2 („Don't Look Up“) und sogar nur mit 6,9 („The Power of the Dog“) Punkten leben. Aber am Ende zählt wie immer allein der Geschmack der Jury, nicht der Zuschauer.