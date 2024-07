Apple Watch 10: Wichtige Features der neuen Smartwatch stehen auf der Kippe

Nicht nur neue iPhones werden von Apple für den Herbst 2024 in Stellung gebracht, auch die Apple Watch 10 steht bereits in den Startlöchern. Wer allerdings bereits auf neue Gesundheitsfeatures hoffte, der könnte eventuell enttäuscht werden. Der iPhone-Hersteller ist derzeit nämlich mit unerwarteten Problemen konfrontiert.

Apple Watch Series 10: Die Hardware

Abseits des iPhone 16 wird Apple im September 2024 auch neue Smartwatch-Modelle vorstellen. Im Fokus dabei steht die Apple Watch Series 10. Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman fasst in einem aktuellen Bericht seinen derzeitigen Informationsstand zusammen (Quelle: Bloomberg).

Zunächst einige Punkte zur Hardware der Apple Watch 10:

Ein gänzlich neues Design wie erhofft gibt es nicht, aber immerhin soll die neue Smartwatch ein ganzes Stück dünner als die bisherige Apple Watch Series 9 ausfallen.

ausfallen. Zwei Größen stehen erneut zur Auswahl, wobei es größere Bildschirme geben wird. Ein Modell soll demnach etwa der Displaygröße der Apple Watch Ultra entsprechen.

geben wird. Ein Modell soll demnach etwa der Displaygröße der Apple Watch Ultra entsprechen. Im Inneren werkelt ein neuer Chip. Der Nachfolger des S9 könnte zwar laut Gurman die „Grundlage für einige KI-Verbesserungen in der Zukunft legen“, doch „Apple Intelligence“ an sich findet nicht den Weg auf die Apple Watch.

Übrigens: Auch wenn die Designänderungen minimal ausfallen, so sind diese doch zumindest bei der Apple Watch 10 sichtbar. Die Apple Watch Ultra 3 hingegen muss auf optische Anpassungen in diesem Jahr gänzlich verzichten.

Die noch immer aktuellen Modelle der Apple Watch:

Gesundheitsfeatures der Apple Watch 10 in Gefahr

Problematischer gestaltet sich für Apple derzeit noch die Integration zweier neuer Gesundheitsfeatures – beide stehen auf der Kippe. So wollte Apple ursprünglich in diesem Jahr der Apple Watch die Möglichkeit verpassen, den Blutdruck der Nutzerinnen und Nutzer zu messen. Doch dies erweist sich in Tests noch immer nicht als zuverlässig. Im schlimmsten Fall muss Apple das Feature aufs nächste Jahr verschieben.

Auch die Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe ist nicht endgültig in sicheren Tüchern. Die basiert nämlich auf der Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes. Doch dieses Feature kann Apple aufgrund des laufenden Rechtsstreits mit der Firma Masimo derzeit in den USA gar nicht mehr anbieten.

Und was ist mit der Apple Watch SE 3? Da wartet eine dicke Überraschung auf uns:

Zwar geht Gurman davon aus, dass der Disput bis September beigelegt werden könnte, doch auch eine Umgehung beziehungsweise alternative Funktionsauslegung des Blutsauerstoffsensors steht zur Debatte. Am Ende könnte Apple das Feature ankündigen, aber die eigentliche Freigabe auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Kurzum: Die Hardware der Apple Watch Series 10 ist startklar, die beiden neuen wichtigen Features sind es hingegen noch nicht. Es bleibt weiterhin spannend, doch viel Zeit bleibt für Apple nicht mehr.