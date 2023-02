Schon jetzt ist klar: Die Updates der Apple Watch in diesem Jahr fallen wohl eher verhalten aus. Doch 2025 kommt's ziemlich dicke – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein aktueller Bericht verspricht größere Displays für alle Modelle.

Apple Facts

Apple Watch Series X mit größeren Displays

2023 erwarten uns keine sonderlichen Überraschungen bei der Apple Watch, ganz anders im nächsten Jahr. David Hsieh, seines Zeichens Experte beim Marktforschungsunternehmen Omdia, teilt seinen Wissensstand und verspricht für 2024 größere Änderungen (Quelle: Omdia).

So soll die 10. Generation der Apple Watch über Bildschirme verfügen, die 5 bis 10 Prozent größer ausfallen. Die als „Apple Watch Series X“ herumgeisternde Smartwatch wird demnach über Displays von 1,89 und 2,04 Zoll verfügen. Der Name „Apple Watch Series X“ wäre zwar für die 10. Generation der Smartwatch äquivalent zum iPhone X naheliegend, doch bestätigt ist die Bezeichnung noch lange nicht. Da gilt es die Entscheidung seitens Apple abzuwarten.

Apple Watch SE und Ultra legen ebenso zu

Änderungen wird es wohl auch für die Apple Watch SE geben. Die dann dritte Generation soll Form und Bildschirmgrößen der aktuellen Apple Watch Series 8 übernehmen, entsprechend würde sie in den Gehäusegrößen 41 und 45 mm statt wie bisher 40 und 44 mm angeboten. Ob es dann endlich auch das Always-on-Display in die Apple Watch SE schafft? Bleibt noch ungeklärt, doch wir würden nicht unbedingt damit rechnen. Schon bei der aktuellen zweiten Generation erteilte Apple dem Wunsch vieler Kunden eine Absage. Wer ein Always-on-Display benötigt, wird so gezwungen, mehr Geld auszugeben und zum nächstgrößeren Modell zu greifen.

Am aktuellen Portfolio der Apple Watch wird sich erst 2024 einiges ändern:

Neue Apple Watches vorgestellt: SE, Series 8 und Apple Watch Ultra Abonniere uns

auf YouTube

Bezüglich der Apple Watch Ultra für 2024 befindet sich Hsieh auf einer Wellenlänge mit den Insidern Ross Young und Jeff Pu. Alle sagen auch für die teuerste Apple-Smartwatch einen größeren Bildschirm voraus. Der wächst von 1,99 auf 2,13 Zoll. MicroLEDs wird dieser aber noch nicht beinhalten, erst 2025 dürfte die neue Technologie integriert werden seitens Apple.

Zusammengefasst: Wer auf größere Uhren-Displays bei der Apple Watch hofft, muss sich noch bis 2024 gedulden. In diesem Jahr werden die Neuerungen eher enttäuschen und sind nicht der Rede wert, entsprechend ruhig ist es diesbezüglich auch in der Gerüchteküche.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.