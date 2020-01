Apple Watch 5 sieht rot: Neue Smartwatch-Variante in den Startlöchern?

Das neue Jahr könnte für potenzielle Käufer der Apple Watch Series 5 eine kleine Überraschung beinhalten. Aktuellen Informationen zufolge, plant der Hersteller nämlich ein kleines Update der Smartwatch.

Bildquelle: GIGA

Mittlerweile hat die Apple Watch Series 5 einige Monate auf dem Buckel, dürfte sich aber noch immer großer Beliebtheit erfreuen. Dennoch könnte Apple in den nächsten Wochen ein kleineres Hardware-Update planen, denn einem Bericht der französischen Webseite WatchGeneration zufolge, soll es die Smartwatch alsbald in einer Product(Red)-Variante zu kaufen geben. Ergo: Kunden könnten dann zu einer Apple Watch im roten Gehäuse greifen.

Apple Watch 5 als Product(Red): Smartwatch in Rot

Grundlage des Berichtes, war ein Datenbankeintrag bei Apple, der entsprechende Hinweise lieferte. Dieser wurde dann kurze Zeit später wieder entfernt – es dürfte also wirklich was dran sein. Ungeklärt bleibt, welches Modell der Apple Watch Series 5 in der neuen Farbvariante erstrahlen darf und wann Apple die Einführung der Smartwatch-Variante plant. Doch es gibt Vermutungen.

Eine rote Variante der Apple Watch Series 5 (hier im Video) fehlt uns noch:

Höchstwahrscheinlich dürfte nämlich das preiswerte Modell aus Aluminium als Product(Red) erscheinen, immerhin erhöht dies die Absatzchancen um ein Vielfaches. Mit einer Einführung der neuen Smartwatch sollte man aber lieber noch nicht im Januar rechen, denn ein Blick zurück lässt alternativ Termine vermuten. So wurden beispielsweise die roten Varianten von iPhone 7 und iPhone 8 jeweils im März beziehungsweise April vorgestellt. Da Apple gerne auch den März für die Vorstellung neuer Apple-Watch-Armbänder nutzt, würden wir aktuell also in den ersten Frühlingsmonat unserer Hoffnung setzen. Apropos März: Für diesen Monat rechnet die Branche auch mit der Einführung des iPhone SE 2 (oder alternativ iPhone 9 genannt) und neuer Modelle des iPad Pro.

Wir verraten euch, was Apple alles fürs neue Jahr plant:

Würdet ihr für eine rote Apple Watch euren Kaufwunsch gegenwärtig noch zurückstellen oder aber sind euch die bisherigen Farbvarianten (Schwarz, Silber, Gold, weißes Keramik) dann doch lieber, weil auch schon jetzt verfügbar?