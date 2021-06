Nicht nur das iPhone 13 wird in wenigen Monaten erwartet, auch die Apple Watch 7 wirft ihren Schatten voraus. Entscheidend für eine wesentliche Verbesserung der Smartwatch könnte dabei nun ein kleines Bauteil werden, wie ein aktueller Bericht nahelegt.

Im Zentrum der gegenwärtigen Berichterstattung der Branchen-Insider von DigiTimes steht der neue Chip der kommenden Apple Watch Series 7. Das vermutlich als „S7“ bezeichnete Bauteil könnte wesentlich kleiner als die bisher verwendeten S-Chips von Apple ausfallen.

Apple Watch 7: Kleinerer Chip, größerer Akku?

Erreicht wird die Miniaturisierung des S7 durch doppelseitige System-in-Package-Module (SiP) des taiwanischen Zulieferers ASE Technology. Es wird also Vorder- und Rückseite bestückt, was am Ende Platz in der Fläche spart. Und was fängt man mit dem gewonnen Platz an?

Apple könnte so andere Komponenten integrieren oder aber einen größeren Akku verbauen und damit die Laufzeit der Apple Watch wesentlich verbessern. Die aktuelle Apple Watch Series 6 besitzt momentan Akkus mit Kapazitäten von 265,9 mAh (40 mm Modell) und 303,8 mAh (44 mm Modell). Laut Apple läuft die Smartwatch damit jeweils bis zu 18 Stunden im „Normalbetrieb“. Was der Hersteller darunter versteht, erklärt er in einem ausführlichen Artikel auf der eigenen Webseite. Fest steht: Schon kleinere Gewinne bei der Kapazität hätten wohl einen größeren Effekt bei der Laufzeit. Es wäre also zu wünschen, dass Apple den freigewordenen Platz am Ende tatsächlich für einen größeren Akku verwendet.

Sicher ist, auf der Apple Watch 7 läuft watchOS 8, im Video gibt es die neues Features des bevorstehenden System-Updates zu sehen:

Apple Watch 7 im neuen Design

So oder so erhält die Apple Watch Series 7 zumindest ein neues Design mit flachen Kanten und einen dünneren Display-Rahmen. Die Aussagen der Apple-Experten Mark Gurman und Debby Wu von Bloomberg und Jon Prosser von Front Page Tech sind da eindeutig. Laut dem letztgenannten Insider können wir uns zudem erstmals auf eine grüne Apple Watch freuen.

Mit diesem neuen Design können wir bei der Apple Watch Series 7 rechnen:

Gemunkelt wurde ferner schon über neue Gesundheitsfunktionen wie die Erfassung der Körpertemperatur oder auch die Überwachung des Blutzuckerspiegels. Jedoch galten diese Features zuletzt wieder eher als unwahrscheinlich für die Apple Watch Series 7. Auf derartige „Spielereien“ müssen wir wohl noch etwas länger warten.