Das Design der Apple Watch hat sich seit der Vorstellung vor einigen Jahren nur minimal verändert. Zuletzt hat Apple der Smartwatch immerhin einen größeren Bildschirm spendiert und die Optik so modernisiert. Mit der Apple Watch 7 könnte ein radikalerer Schritt anstehen, mit dem die Uhr besser zu aktuellen iPhones und iPads passen würde.

Apple Facts

Apple Watch 7 mit kantigem Design aufgetaucht

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wie sich die Apple Watch verändern könnte. In der Vergangenheit gab es bereits viele Konzepte, die Apple so aber nie umgesetzt hat. Jetzt sollen CAD-Zeichnungen aus der Produktion der Apple Watch 7 verraten, wie die neue Uhr aussehen könnte. Während es in den letzten Jahren nur kleinere Veränderungen gab, wird es dieses Mal deutlich radikaler (Quelle: 91mobiles).

Wenn es nach der CAD-Zeichnung geht, dann wird sich das Design der Apple Watch 7 stark am iPhone 12 orientieren, das im Vergleich zum iPhone 11 ebenfalls kantiger geworden ist. Statt eines an den Seiten abgerundeten Glases gibt es nun eine flache Front. Das soll laut der Quelle den Vorteil haben, dass Apple so ein noch größeres Display mit schmaleren Rändern verbauen kann, das von 1,73 auf 1,8 Zoll anwächst. Die Rückseite verändert sich auch etwas:

Genau wie die Front soll die Rückseite flacher werden. Nur der Sensor bleibt rund und steht etwas aus dem Gehäuse heraus, wie es bereits jetzt der Fall ist. Insgesamt wirkt die Apple Watch 7 dadurch deutlich dünner und soll es auch tatsächlich werden. 1,7 mm soll Apple im Vergleich zur Apple Watch 6 in der Höhe einsparen. Beim Armband soll hingegen alles beim Alten bleiben.

Zum Vergleich: Im nachfolgenden Video seht ihr die Apple Watch 6:

Apple Watch 7 im September erwartet

Apple soll die neue Watch 7 zusammen mit dem iPhone 13 wohl im September vorstellen. Mit dem neuen Design würde sich die Smartwatch optisch perfekt an die kantige Optik der aktuellen iPhones und iPads anpassen. In wenigen Wochen erfahren wir, ob dieser Leak der Wahrheit entspricht.