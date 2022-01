Mit der Apple Watch 7 begeistert der iPhone-Hersteller nur bedingt, denn viele Kundinnen und Kunden hatten mehr erwartet. Nachbessern wird Apple mit der kommenden Apple Watch 8 aber nur bedingt, wie jetzt bekannt wird. Entscheidende Features werden fehlen – ein derber Rückschlag.

Nicht wenige hofften dann doch noch nicht nur auf ein neues Design, sondern auch auf neue Gesundheitsfunktionen bei der Apple Watch 7. Doch Apple enttäuschte, abgesehen von einem leicht größeren Display, änderte sich fast nichts bei der Smartwatch. Jetzt erfahren wir: Auch bei der Apple Watch 8 warten wir wohl vergebens auf neue Sensoren und damit verbundene „Health-Features“.

Zu diesem Schluss kommt Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman. Der nimmt uns nämlich derzeit die Hoffnung auf eine baldige Integration weiterer Gesundheitsfunktionen. Stattdessen sollen Features wie eine Bestimmung der Blutzuckerwerte, des Blutdrucks oder auch der Körpertemperatur noch Jahre von der Umsetzung entfernt sein (Quelle: Power on via 9to5Mac). Gurman beschreibt dies wie folgt:

„Erwarte aber nichts davon in nächster Zeit. Die Körpertemperatur stand in diesem Jahr auf der Roadmap, aber in letzter Zeit hat sich das Gerede darüber abgeschwächt. Der Blutdruck wird noch mindestens zwei bis drei Jahre auf sich warten lassen, und es würde mich nicht überraschen, wenn die Blutzuckermessung erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eingeführt wird.“