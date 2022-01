Die Notch (Display-Kerbe) war bisher Apples Markenzeichen des iPhones und findet sich im MacBook Pro seit Herbst letzten Jahres. Was wäre eigentlich, wenn die kommende Apple Watch 8 das Designmerkmal nebst Frontkamera kopiert? Ginge der Hersteller dann schon zu weit? Wie ein solcher Smartwatch-Entwurf aussehen könnte, können wir schon jetzt bestaunen.

Beim iPhone haben wir uns schon lange an die Notch gewöhnt, beim MacBook Pro müssen wir es jetzt auch. Verschont blieben bisher noch iPad und Apple Watch. Vorausgesetzt Apple würde in der kommenden Apple Watch 8 eine Frontkamera integrieren wollen, wäre dann die Notch auch für die Smartwatch eine Option?

Parker Ortolani könnte sich dies sehr gut vorstellen und skizziert uns kurzerhand eine Apple Watch mit Frontkamera und Notch (Quelle: 9to5Mac). Auf die Idee kam der Marketingstratege und Produktdesigner, als er einen Blick auf Facebooks ominöse Smartwatch warf. Die tauchte jetzt in Dokumenten auf und zeigt den smarten Begleiter mit Display-Kerbe im unteren Bereich des Bildschirms (Quelle: Bloomberg via 9to5Mac).

Ortolani schnappt sich die Notch beziehungsweise die Kamera und packt diese dezent im oberen Bereich des Displays bei der Apple Watch. Dort ist sie zwar deutlich sichtbar, wirkt aber dennoch nicht aufdringlich. Im Gegensatz zu iPhone und Mac macht diese eher einen Punkt aus, keinen Balken. Für den Designer eine offensichtliche Lösung, er schreibt:

„Wenn Apple eine Kerbe in die Uhr einbauen würde, wäre sie sicherlich viel kleiner als die Kerben in anderen Geräten. Sie würde wahrscheinlich nur eine kleine Kamera beherbergen. Da das Display der Apple Watch Series 7 nun bis an den Rand gedrängt wurde ist eine Aussparung wirklich die einzige Möglichkeit für Apple, eine Kamera in das Gerät zu integrieren.“