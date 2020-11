Apple hat in dieser Woche nicht nur neue Macs vorgestellt: Am Dienstagabend tauchte überraschend noch mehr neue Hardware in Apples Online Store auf. Insgesamt acht neue Armbänder gibt es für die Apple Watch, die das gesamte Preisspektrum abdecken.

Apple Watch: Solo Loop und Sportarmband in neuen Farben vorgestellt

Seinen Online-Store hat Apple gestern vor allem wegen neuer Macs kurzzeitig vom Netz genommen. Wieder online zeigten sich darin aber auch neue Armbänder für die Apple Watch – obwohl die Vorstellung der neuen Smartwatch mitsamt neuer Bandoptionen und -farben erst etwa zwei Monate zurückliegt.

Insgesamt acht Neuzugänge gibt es, sechs davon sind neue Farben für den neuen Solo Loop ohne Schließe und das klassische Sportarmband. Beide Armbänder gibt es es jetzt in den Farben „Kumquat“, „Nordischblau“ und – passend zur Winterzeit – in„Pflaume“:

Apples Solo Loop ist weiterhin nur bei Apple selbst erhältlich. Die Lieferzeit der meisten Farben hat sich die letzten Wochen über verbessert, liegt deutlich unter denen des geflochtenen Solo Loops. Welche der neun verfügbaren Größen die richtige ist, lässt sich mithilfe einer Größenhilfe zum Ausdrucken bestimmen.

Zuwachs in der Hermès-Linie

Fans der teureren Hermès-Linie der Apple Watch dürfen sich ebenfalls über neue Armbänder freuen. Zwei Modelle der erst im September vorgestellten „Attelage“-Armbänder mit den einseitig langgezogenen Bandanstößen gibt es seit dieser Woche in der Hermès-Hausfarbe Orange.

Die breitere Single-Tour-Variante ist nur mit größeren Apple-Watch-Modellen kompatibel (42 und 44 mm) und kostet 359 Euro, das Modell „Double Tour“ für etwas mehr als 500 Euro, das die Trägerin zweimal um das Handgelenk wickelt, gibt es nur für die kleinere Apple Watch (38 und 40 mm). Solo Loop und Sportarmband sind jeweils für knapp 50 Euro erhältlich.