Wer sich eine Smartwatch im Design der Apple Watch, aber mit Android-Betriebssystem kaufen möchte, kann jetzt im Rahmen des Cyber Monday günstig bei Amazon zugreifen. Dort wird die Oppo Watch in beiden Ausführungen günstiger verkauft. GIGA hat die Details für euch.

Oppo Watch bei Amazon günstig kaufen

Die Ähnlichkeit der Oppo Watch zur Apple Watch lässt sich nicht leugnen. Es handelt sich fast um einen Zwilling, der aber viel günstiger ist und zudem mit Wear OS läuft. Das Android-Betriebssystem arbeitet perfekt mit Android-Handys zusammen und kann somit auch auf Google Pay zugreifen. Kontaktloses Zahlen mit der Smartwatch ist also absolut kein Problem. Bei Amazon gibt es nun das 41-mm-Modell mit WLAN für 179 Euro im Angebot. Im Preisvergleich werden 239 Euro fällig. Wer das LTE-Modell mit abgerundetem Display in 46 mm haben will, zahlt statt 399 Euro nur 319 Euro. Das Angebot gilt nur heute.

Oppo Watch 41 mm bei Amazon

Oppo Watch 46 mm bei Amazon

Die Oppo Watch mit 41 mm hat im Test grundsätzlich einen guten Eindruck hinterlassen. Nur bei der Akkulaufzeit muss man Abstiche machen. Mehr als ein Tag ist nicht drin. Das 46-mm-Modell, das sich aktuell bei GIGA im Test befindet, schneidet in dem Punkt deutlich besser ab. Dort erreichen wir fast zwei Tage. Es gibt aber nur das LTE-Modell, das teurer ist. Eine WiFi-only-Version wäre eigentlich perfekt, die wird in Deutschland aber nicht verkauft.

Im nachfolgenden Video wird die Oppo Watch vorgestellt:

Die beste Alternative zur Oppo Watch

Wenn es nicht unbedingt das Apple-Watch-Design sein muss, gibt es bei Amazon noch eine Fossil-Smartwatch der 5. Generation für nur 159 Euro im Angebot. Technisch sind sich die Uhren sehr ähnlich, das Modell von Fossil arbeitet aber mit purem Betriebssystem. Bei der Oppo Watch ist noch eine eigene Oberfläche installiert. Auch hier kommt Wear OS zum Einsatz. Beide Smartwatches sind sehr interessant für Android-Nutzer.

