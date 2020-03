Apple Watch, schau hin: Was kann diese Smartwatch besser?

Zweifelsfrei ist die Apple Watch die erfolgreichste Smartwatch im Markt, aber ist sie deshalb auch schon perfekt? Ein neuer Wettbewerber im Markt demonstriert: Hier und da geht’s noch besser.

Nicht wenige Marktbeobachter sehen in der neuen, chinesischen Oppo Watch eine rotzfreche Kopie der Apple Watch. Vielleicht sollte man es sich aber nicht so einfach machen, denn der Smartwatch-Neuling aus dem Reich der Mitte hat beachtenswerte Eigenschaften. Features, die es wert sind selbst von Apple kopiert zu werden. Zu diesem Schluss kommen die Kollegen der Webseite Cult of Mac. Insgesamt 5 Merkmale der Oppo Watch würde man so früher oder später auch gerne bei der Apple Watch sehen.

So schaut sie aus, die neue Oppo Watch:

Apple Watch vs. Oppo Watch: 5 coole Features der China-Smartwatch

Größerer Bildschirm: Die Oppo Watch hat den Größeren – 1,91, Zoll (48,5 mm) vs. 1,78 Zoll (44 mm). Erreicht wird dies aber nicht einfach dadurch, dass man ein größeres Gehäuse verbaut. Nein, denn die Oppo Watch bietet aufgrund schmalerer Ränder mit 72,76 Prozent das bessere Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse. Die Apple Watch ist da „fetter“ unterwegs und bietet nur 60 Prozent.

Dünneres Gehäuse: Apropos, die Apple Watch ist mit einer Dicke von 10,7 mm ziemlich pummelig, die Oppo Watch mit 4,5 mm erinnert dagegen eher an einen Supersportler – nachahmenswert.

Mehr Akku-Power: Die Oppo Watch kann auch länger – 40 Stunden oder gar 21 Tage in einer Art Supersparmodus. Der Apple Watch geht dagegen schon mal nach 18 Stunden die Puste aus. Dies muss besser werden.

Schlafüberwachung: Die Oppo Watch kann den Schlaf schon von Hause aus überwachen. Bei Apple geht dies aktuell nur mit Apps von Drittanbietern. Soll aber kommen, dann wohl auch mit Messung des Blutsauerstoffgehaltes. Ergo: Apple ist an dieser Stelle nachweislich schon auf dem Weg der Besserung.

Intelligenter Style: Die Oppo Watch kann mithilfe künstlicher Intelligenz ein passendes Wallpaper in Abstimmung zum Outfit des Trägers erzeugen – krass. Alles was es dafür braucht, ist nur ein Foto. So „klug" ist Apples Smartwatch noch nicht.

Apple könnte natürlich auch mal einen ganz anderen Weg beschreiten:

Quintessenz

Zusammengefasst: Es gibt sie, die Dinge die Apple von der Oppo Watch lernen kann. Vor allem das schlankere und dünne Gehäuse mit größerem Bildschirm ist beneidenswert. Dagegen gar nicht gebrauchen können Apple-Nutzer sicherlich das verwendete Betriebssystem – eine stark modifizierte Variante von Googles Wear OS. Apples watchOS und die Vielzahl von Apps möchte man nämlich am Ende lieber nicht missen.