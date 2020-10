Die neue und günstige Apple Watch SE ist erst wenige Wochen auf den Markt, da erreichen uns aus dem fernen Südkorea schlechte Nachrichten. Einige Nutzer berichten nämlich über ein besorgniserregendes Problem der Smartwatch.

Bisher sind es zwar nur sechs Berichte beim Social-News-Aggregator Reddit, dennoch beschreiben die Schilderungen ernsthafte Probleme der Apple Watch SE. Fälle, in denen die Smartwatch quasi zur Gefahr für ihre Nutzer wird. Was ist geschehen?

Apple Watch SE bei Amazon lieferbar

Allem Anschein nach überhitzt die Apple Watch SE, hinterlässt diesbezüglich auch Spuren auf dem Arm der Nutzer und gibt ferner mehr oder weniger den Geist auf und muss ausgetauscht werden. Ein Fall wird auf Reddit wie folgt beschrieben:

„Der Eigentümer erhielt das Produkt am 8. Oktober. Der Besitzer schlief am 9. Oktober mit der Uhr am Handgelenk. Er wachte am 10. Oktober auf, nur um festzustellen, dass das Handgelenk sehr heiß ist. Der Besitzer nahm die Uhr schnell ab, um festzustellen, dass das Handgelenk aufgrund der Hitze rot ist. Von der Uhr gehen keine Stromsignale aus, aber der Ton spielt problemlos, wenn die Uhr mit der Funktion „Find my Watch“ gesucht wird. Der Besitzer tauschte das Gerät am 16. Oktober gegen ein neues Produkt aus.“