Apple will uns alle umbringen?! Wenn Marketing wichtiger wird als Wissenschaft

Apple sieht sich selbst auf dem besten Weg, bis zum Jahr 2030 klimaneutral unterwegs zu sein. Entsprechend feierte man zuletzt auf dem iPhone-15-Event das bisher Erreichte mit einem besonderen Werbespot. Allerdings beweist der am Ende nur, dass Apple im Team vor allem Marketing-Spezialisten hat, keine Wissenschaftler. Andernfalls wäre der wohl dümmste Spruch des Tages irgendjemanden aufgefallen.

Ein Kommentar von Sven Kaulfuss.

Vorweg: Ich bin kein Klimaleugner. Im Gegenteil, ich sehe mich als Kind der Wissenschaft und der Vernunft. Die Klimaerwärmung ist das zentrale Problem der Menschheit in diesem Jahrhundert, welches alle nachfolgenden Generationen prägen wird. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen die Zukunft unserer Gesellschaft für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte.

Die Reduktion von CO₂ in der Atmosphäre, um gegen die Klimaerwärmung anzugehen, ist deshalb richtig und wichtig. Auch Apple hat dies erkannt, schießt im neuesten Werbespot aber deutlich über das Ziel hinaus.

Ein fieser Plan: Will Apple die Welt vernichten?

Gezeigt wurde der im Rahmen des Events zum iPhone 15. Die Apple-Oberen sitzen zusammen am Tisch und müssen Rapport leisten. Den nimmt „Mutter Natur“ (gespielt von Octavia Spencer) entgegen und setzt Tim Cook und Co. ordentlich unter Druck. Doch die Apple-Manager haben auf jede Frage die passende Antwort. Apple meint es also ernst mit dem Klima- und Umweltschutz. Dies ist die klar erkennbare Botschaft hinter dem Spot.

Der eine oder andere Skeptiker mag Apple diesbezüglich „Greenwashing“ vorwerfen. Mich stört aber ein ganz anderer Punkt. Offensichtlich hat das Gelaber kein Wissenschaftler zur Abnahme vorgelegt bekommen, anders kann ich mir den wohl dümmsten Spruch nicht erklären.

Ab Minute 3:42 fällt der umstrittene Spruch:

Mutter Natur zu Gast bei Apple

So erklärt Lisa Jackson, ihres Zeichens Apples Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives, doch allen Ernstes im Video: „Unser Ziel ist es, CO₂ dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen.“

Apple möchte also den Gehalt von CO₂ in der Luft nicht nur einfach reduzieren, sondern das Treibhausgas gleich komplett eliminieren. „Mutter Natur“ nimmt das im Werbespot einfach so hin, ohne Protest. Das verwundert mich dann doch.

Würde man nämlich rein theoretisch CO₂ komplett aus der Atmosphäre entfernen, so hätte dies weitreichende und vor allem ziemlich unangenehme Folgen für das Leben auf diesem Planeten. Sollte Apple dieses Ziel umsetzen, würde man uns alle schlichtweg umbringen.

Ohne CO₂ gibt es bekanntlich keine Fotosynthese, ohne Fotosynthese kein Pflanzenwachstum. Ohne Pflanzenwachstum wird die Nahrungskette zerschnitten und tierisches Leben dürfte sich weitgehend verabschieden. Auch der Mensch ist ein Tier und damit dann dem Untergang geweiht. Mal ganz abgesehen von der für uns notwendigen und dann fehlenden Sauerstoffproduktion durch die Pflanzen.

Ein ziemlich sinnbefreiter Satz oder aber der Plan, um die Welt zu vernichten. (Bildquelle: Apple)

Auch wird es ohne CO₂ empfindlich kalt auf der Erde. Erst der Treibhauseffekt erlaubt nämlich die noch immer relativ angenehmen Temperaturen auf unseren Planeten.

Fakt ist: Zu viel CO₂ heizt den Treibhauseffekt an, nicht gut. Gar kein CO₂ in der Luft ist aber noch schlimmer. Es wird eiskalt und wir alle müssten bitterlich verhungern.

Lasst doch mal die Wissenschaft ran

Ich geh mal davon aus, dass niemand bei Apple dies wirklich möchte. Anderseits ist es schon ärgerlich, wenn solch offensichtlicher Bullshit einfach so ungeprüft in einem Werbevideo veröffentlicht wird. Nicht nur als Wissenschaftsfanboy fühle ich mich da von Apple leicht veralbert.

Daher mein Rat: Bei solchen Themen am Schluss vielleicht doch noch mal einen Wissenschaftler und eben nicht unbedingt das Marketing drüberschauen lassen.

