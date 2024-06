Apple zieht den Kürzeren: Deutsche haben klaren Handy-Favoriten

Wer ist eigentlich der Smartphone-Liebling der Deutschen? In den USA dominiert ganz klar Apple mit seinen iPhones den Markt, doch hierzulande reicht es für das Unternehmen nur für den zweiten Platz.

Deutsche setzen am meisten auf Samsung-Handys

Fast 36.000 Deutsche hat Statista im Zeitraum von April 2023 bis März 2024 gefragt, von welchem Hersteller ihr Haupthandy stammt. Das Ergebnis: Bei den meisten Deutschen im Alter von 18 bis 64 Jahren kommt ein Smartphone von Samsung zum Einsatz. Das Unternehmen aus Südkorea kann sich hierzulande über einen Marktanteil von 37 Prozent freuen.

Knapp dahinter positioniert sich Apple mit 34 Prozent. Die beiden Hersteller haben den deutschen Markt fest im Griff – das zeigt auch ein Blick auf Platz 3. Denn Xiaomi kommt gerade mal noch auf 9 Prozent, ist also weit abgeschlagen. 5 Prozent setzen immer noch ein Handy von Huawei – obwohl der Hersteller inzwischen ab Werk keine Google-Dienste mehr vorinstalliert.

Google schafft es mit seinen Pixel-Smartphones auf 3 Prozent, Motorola kommt noch auf 2 Prozent. Gerade mal ein Prozent setzt auf Smartphones von Asus. Die restlichen 10 Prozent verteilen sich auf allerlei unterschiedliche Hersteller (Quelle: Statista).

Die Grafik zeigt den Anteil der Befragten, die ein Smartphone folgender Hersteller nutzen (Bildquelle: Statista)

Samsung vor Apple in Deutschland: Ist das der simple Grund?

Dass Samsung hierzulande vor Apple liegt, dürfte vor allem an der deutlichen breiter aufgestellten Produktpalette liegen. Samsung bietet Smartphones in allen Preiskategorien an, während Apples günstigstes iPhone – das iPhone SE – immer noch einen UVP von satten 529 Euro hat. Bei Samsung hingegen gibt es schon Handys für um die 100 Euro, die vor allem für ältere Menschen vollkommen ausreichen oder für Leute als Zweit- oder Festival-Handy fungieren.

Ob es Apple aber schafft, sich in naher Zukunft doch noch die Smartphone-Krone in Deutschland unter den Nagel zu reißen, bleibt abzuwarten. Groß ist der Abstand zum Rivalen auf jeden Fall nicht.