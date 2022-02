Still und leise nimmt Apple ein einst beliebtes Zubehör fürs iPhone aus dem Programm – das Lightning Dock kann nicht mehr bestellt werden. Einen Nachfolger wird's wohl nicht mehr geben und dies hat einen guten Grund.

Apple schmeißt iPhone Lightning Dock raus

In den USA, Kanada und Mexico hat Apple das iPhone Lightning Dock schon aus dem Store geschmissen, eine Suche danach bringt kein Ergebnis. Zuletzt gesehen wurde es dort noch am 10. November 2021. Hierzulande in Europa und teils in Asien trifft man das Dock zwar noch im Apple Online Store an, doch bestellen kann man es nicht mehr. Laut Apple ist das Produkt ausverkauft und kann auch nicht mehr vor Ort in den Ladengeschäften abgeholt werden (Quelle: 9to5Mac).

Kurz und gut: Apple zieht den Stecker und das iPhone Lightning Dock ist damit Geschichte. Die letzte Version wurde ursprünglich bereits im Jahr 2015 vorgestellt und war so gestaltet, dass sämtliche iPhones mit Lightning-Anschluss passen. Vorherige Apple-Docks benötigten noch für jedes iPhone immer die passende „Einlegesohle“. Zuletzt verlangte Apple für das Dock noch immer recht sportliche 55 Euro.

Der Grund: MagSafe statt Dock

Und warum nimmt Apple die Dockingstation aus dem Programm? Ganz einfach: In einer immer mehr kabellosen Welt, ist kein Platz mehr für ein solches Dock. Die Aufgabe übernimmt jetzt das MagSafe-Ladepad, passend fürs iPhone 12 und iPhone 13. Ältere Modelle ab 2017 können auch schon kabellos geladen werden, wenngleich denen eine magnetische Fixierung fehlt. Apple möchte wohl diese Lösung mehr pushen, auch dürften die Verkaufszahlen des iPhones Docks nicht mehr sonderlich hoch gewesen sein, so unsere Einschätzung.

Übrigens: Was die kabellosen Ladepads aber nicht bieten, ist ein Kopfhöreranschluss (3,5 mm). Den hatte das Lightning Dock noch. Allerdings spielt der im Hinblick auf AirPods und AirPlay-Lautsprecher auch keine sonderlich große Rolle mehr. Die Zeit der klassischen Docks ist wohl vorbei.