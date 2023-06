Apple hat in Deutschland etwas vor. Der iPhone-Hersteller plant einem neuen Bericht zufolge die Eröffnung weiterer Ladengeschäfte in den kommenden Jahren. Für eine Stadt in Nordrhein-Westfalen (NRW) bedeutet dies eine willkommene Premiere.

Hunderte von so genanten „Apple Stores“ gibt es weltweit. Ganze 16 der Ladengeschäfte finden sich bisher in Deutschland. Apples eigene Shops sind bei Kundinnen und Kunden beliebt, denn nicht nur der Verkauf steht im Fokus. Wer Hilfe sucht, wird sie dort finden, gleichfalls lockt Apple mit kostenlosen Seminaren und vielen weiteren Extras.

Apple plant neue Ladengeschäfte in Deutschland

Kein Geheimnis ist: Apple baut kontinuierlich neue Stores. Ein Geheimnis ist: Wo diese am Ende auftauchen, da gibt sich Apple weniger auskunftsfreudig. Bloomberg-Reporter und Apple-Insider Mark Gurman weiß jedoch mehr und verrät im neuesten Bericht Anzahl und Standorte der kommenden Apple Stores (Quelle: Bloomberg).

Der Experte enthüllt: Bis zum Jahr 2027 sollen 53 neue Ladengeschäfte von Apple hinzukommen. Deutschland bekommt zwei Stück davon ab. Ein neuer Store soll unter anderem 2027 in München entstehen. Die bayrische Landeshauptstadt hat schon zwei Apple Stores. Einen dritten wird es aber dennoch nicht geben, denn für das neue Ladengeschäft wird ein bestehender Shop seine Türen schließen und umziehen.

Wahrscheinlich trifft es ausgerechnet Apples ersten deutschen Apple Store in der Rosengasse, der im Dezember 2008 öffnete.

Vor zehn Jahren eröffnete der erste Apple Store in der Bundeshauptstadt – GIGA.de war dabei:

Eröffnung des ersten Apples Stores in Berlin

Premiere für Dortmund

Doch eine Stadt in Deutschland bekommt tatsächlich ihren ersten Apple Store. Wer in Nordrhein-Westfalen (NRW) lebt, der wird jetzt aufhorchen, denn schon im Jahr 2025 soll es ein Apple-Ladengeschäft in Dortmund geben. Die Stadt in NRW spielt also eine besondere Rolle bei Apples Retail-Plänen in Deutschland. Ein genauer Standort ist noch nicht bekannt, der bleibt nach wie vor unter Verschluss.

Nordrhein-Westfalen bleibt damit auch weiterhin Spitzenreiter bei der Anzahl der Apple Stores Deutschlands. Das bevölkerungsreichste Bundesland verfügt heute schon über vier von Apples eigenen Shops – 2 in Köln und jeweils einen in Oberhausen und Düsseldorf. Mit Dortmund werden es dann in Gänze 5 Stück sein.

Erwähnenswert: Zuletzt eröffnete Apple 2021 in der Berliner Rosenthaler Straße einen weiteren Store. In den letzten Jahren nahm sich Apple sichtlich mehr Zeit bei der Expansion in Deutschland. Dem iPhone-Hersteller geht es offensichtlich auch in diesem Punkt eher um Klasse, weniger um Masse.