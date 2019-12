Apples Jahrzehnt: Keiner war besser

Das Time Magazine kührte in diesem Jahr nicht nur die Person des Jahres, die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, sondern auch die 10 besten Gadgets seit dem Jahr 2010. Apple konnte dank seiner Erfindungen der letzten Jahre gleich mehrfach absahnen.

Die besten Gadgets der letzten 10 Jahre: Apple gleich dreimal vertreten

Die 10 ausgesuchten Top-Gadgets seit dem Jahr 2010 sind nach dem Zeitpunkt der Vorstellung sortiert. Den Anfang in der Liste des Time Magazine (via MacRumors) macht Apples iPad, vorgestellt von Steve Jobs im Jahr 2010. Patrick Lucas Austin von Times bezeichnet in seinem Artikel etwa die Bedienung dank des großen Touchscreens inklusive Multitouch als wegweisend für die kommenden Jahre. Als Ergebnis gibt es mittlerweile viele verschiedene Varianten von Notebooks oder 2-in-1-Geräten, die mit einem Finger auf dem Display bedient werden können.

Apples zweiter Beitrag in der Bestenliste ist die Apple Watch, vorgestellt im Jahr 2015. Mit dem steigenden Trend zur Überwachung von Gesundheit und Fitness, ist Apples Smartwatch auch immer häufiger am Handgelenk der iPhone-Besitzer zu finden. Die steigenden Verkaufszahlen der Apple Watch zeigen, dass das Unternehmen aus Cupertino auf dem richtigen Weg ist.

Waren zwei Gadgets nicht schon genug, findet sich mit den im Jahr 2016 vorgestellten AirPods das dritte Produkt von Apple in der Liste. Damit schafft der iPhone-Hersteller das, was keinem anderen Unternehmen gelingt, denn die anderen Hersteller in der Liste von Time sind jeweils nur mit einem Produkt vertreten..Auch bei den AirPods zeigt sich also, dass man offenbar einen Volltreffer erzielen konnte. Wer noch vor Weihnachten die neuen AirPods Pro in die Finger bekommen will, muss viel Glück haben. Die Lieferzeiten bei Apple selbst betragen mehrere Wochen.

Top 10 Gadgets seit 2010: Die 7 Kontrahenten, die nicht von Apple stammen

Neben den drei Beiträgen durch Apple schaffte es auch etwa das Tesla Model S aus dem Jahr 2012 auf die Bestenliste. Im gleichen Jahr wurde auch der erste Raspberry Pi vorgestellt. Der Mini-Computer zum Schnäppchenpreis wurde erst im vergangenen Juni in Form des Raspberry Pi 4 auf den jüngsten Stand gebracht.]

Auch aus dem Jahr 2013 schafften es gleich zwei Gadgets auf die Liste: Neben dem Google Chromecast ist auch DJIs Kameradrohne Phantom vertreten. Im Jahr 2014 stellte Amazon die erste Variante seines smarten Lautsprechers vor, welcher ebenfalls von Time auserkoren wurde. Seit der Vorstellung im November 2014 wurden mittlerweile mehr als 100 Millionen Amazon Echos verkauft.

Die letzten beiden Beiträge der Top 10 des Time Magazine widmen sich dem Gaming. So vollenden Nintendos Switch aus dem Jahr 2017 und der Xbox Adaptive Controller von Microsoft aus dem Jahr 2018 die Liste.

