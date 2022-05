Gleich mehrere von der ARD betriebene Sender stehen jetzt nur noch wenige Monate zur Verfügung. Ganz so wild ist die Abschaltung aber nicht, denn es handelt sich nur um die SD-Variante der TV-Sender. Wer noch nicht in HD schaut, muss sich bis zum Herbst umstellen.

ARD Facts

ARD: SD-Abschaltung mehrerer TV-Sender geplant

Bis zum 15. November 2022 müssen sich Kunden umstellen, falls sie noch die SD-Variante einiger ARD-Sender schauen. Zu diesem Stichtag ändert die ARD die Verbreitung der Programme One und Tagesschau24. Auch bei Arte und Phoenix, zusammen mit dem ZDF betrieben, steht eine Änderung an.

Die genannten Sender werden nicht mehr über den SES ASTRA Satellitentransponder 51 in SD-Qualität angeboten. Die ARD empfiehlt ihren Satellitenkunden, auf HD umzusteigen. Schon länger bietet die ARD die vier Sender parallel sowohl in SD als auch in HD an. Ab Mitte November 2022 ist mit dem Simulcast-Betrieb endgültig Schluss.

Laut ARD wird nur ein „relativ kleiner Teil der TV-Haushalte“ von der Umstellung betroffen sein. Eigenen Angaben zufolge empfangen etwa 90 Prozent der deutschen Haushalte ihre Fernsehprogramme in HD. Die SD-Abschaltung erfolgt, um die Verbreitung der ARD-Programme „möglichst wirtschaftlich und effizient“ zu gestalten, wie es in der Ankündigung heißt (Quelle: ARD Digital).

Schon vor dem Termin der Umstellung empfiehlt die ARD, einen Sendersuchlauf auf den TV-Geräten durchzuführen. Dieser läuft automatisch oder manuell ab, doch nur bei einem manuellen Suchlauf bleiben die eigene Sortierung der Programme und die Favoritenliste in jedem Fall erhalten. Für den HD-Empfang müssen auch ein HD-Receiver und ein HD-Fernseher bereitstehen.

Abseits von ARD und ZDF: Das bieten die großen Streaming-Dienste.

Der große Streaming-Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

ARD-Sender über Kabel: Verantwortung liegt beim Kabelnetzbetreiber

Die ARD weist darauf hin, dass die Kabelnetzbetreiber für die mögliche Weitersendung von SD über Kabel verantwortlich sind. Es wird aber davon ausgegangen, dass die SD-Sender auch hier bald abgeschaltet werden, sofern nicht bereits geschehen.