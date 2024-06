ARD statt Amazon: Endlich zahlt sich der Rundfunkbeitrag aus

Wer bei Amazon Prime Video noch den aktuellen dritten Teil einer beliebten französischen Komödienreihe sehen will, der muss sich mal wieder beeilen. Nur noch bis Ende Juni gibts dort „Monsieur Claude und sein großes Fest“. Dafür nimmt dann die ARD die Gelder des Rundfunkbeitrags in die Hand und präsentiert den Film bereits im Juli für alle – ohne weitere Bezahlschranke.

Vor 10 Jahren bereits kam „Monsieur Claude und seine Töchter“ in die europäischen Kinos. Wer auf amüsante französische Filmkomödien steht, der hatte seine helle Freude daran. Fünf Jahre später kam die Fortsetzung – „Monsieur Claude 2“. Vor zwei Jahren erschien der bisher letzte Teil der Reihe. Bei Amazon Prime Video landete der bereits im letzten Jahr.

Anzeige

Dank des Rundfunkbeitrags: ARD schnappt sich Hit-Komödie von Amazon

Doch jetzt fliegt„Monsieur Claude und sein großes Fest“ dort wieder raus. Ab dem 1. Juli müssen auch Prime-Kunden für die Komödie wieder extra zahlen (bei Amazon Prime Video ansehen). Wer dies nicht will, der muss sich sputen oder noch ein klein wenig abwarten.

Denn die ARD tut was mit dem Rundfunkbeitrag und sichert sich jetzt im Juli die Senderechte für die Komödie. Gezeigt wird die im Rahmen des „ARD SommerKinos“. Premiere ist am Mittwoch, dem 17. Juli 2024 um 20:15 Uhr.

Anzeige

Lachen ist angesagt bei der ARD in diesem Sommer:

Monsieur Claude und sein großes Fest - Trailer Deutsch

Wer also zwischen der EM 2024 und der Olympiade in Paris etwas Zerstreuung und Abwechslung sucht, der wird bestens mit dem Film bedient. Doch es gibt auch Wiederholungen, der Sendeplan in der Übersicht:

17. Juli um 20:15 Uhr in der ARD

18. Juli um 00:20 Uhr in der ARD

21. Juli um 20:15 Uhr auf ONE

Anzeige

Weiteres Film-Highlight im Juli bei der ARD

„Monsieur Claude und seine Töchter“ ist übrigens nicht der einzige Film im Rahmen des „ARD SommerKinos“. Schon zuvor berichteten wir über die Free-TV-Premiere von „Everything Everywhere All at Once“. Auch die Oscar-Überraschung des letzten Jahres fliegt jetzt bei Amazon Prime Video raus und landet zeitweise bei der ARD. Die zeigt den innovativen Science-Fiction-Film am 12. Juli um 22:20 Uhr.

Im Gegensatz zu „Monsieur Claude und seine Töchter“ (FSK 0) ist der aber erst für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet und landet deswegen auf einem späteren Sendeplatz am Abend. Dafür wird der Film nicht beschnitten und ungekürzt gezeigt. Die Komödie aus Frankreich dagegen kann problemlos von Groß und Klein gesehen werden.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.