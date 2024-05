Assassin’s Creed in Japan: Ubisoft-Patzer verrät Release-Datum zu früh

Ubisoft hat sich verplappert und aus Versehen das Veröffentlichungsdatum des neuen Assassin’s Creed verraten. Offiziell sollten erst mal nur Name und der Trailer angekündigt werden. Doch jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Assassin’s Creed Shadows wird der offizielle Name des nächsten Serienteils sein. Das Release-Datum wurde im Zuge der Ankündigung eines ersten Trailers geleakt – allerdings von Ubisoft selbst. Es gibt außerdem erste Details zu den DLCs und deren Preisen.

Assassin’s Creed Shadows: Release-Datum geleakt

Auf YouTube kündigte Ubisoft die Trailer-Premiere an. Die ersten Bilder zum Assassin’s Creed im feudalen Japan gibt es übrigens am Mittwoch, 15. Mai, ab 18:00 Uhr zu sehen (Quelle: YouTube). In der Videobeschreibung war kurzzeitig das geplante Datum der Veröffentlichung zu sehen, mittlerweile wurde es entfernt. Aufmerksame Fans verewigten den Fauxpas aber bereits im Reddit:

Es scheint also, dass bisher der 15. November 2024 geplant ist. Das Datum kann sich im Verlauf der nächsten Wochen aber noch verschieben.

Datatminer finden Details zu DLCs

Laut dem X-Account des Dataminers Frax soll es außerdem für AC Shadows zwei große Erweiterungen geben. Diese sollen einzeln jeweils 25 Euro kosten, es soll jedoch auch ein Season Pass erscheinen, mit einem Preis von 40 Euro (Quelle: X/Twitter).

Frax fand zudem Preise für Pakete mit der aus anderen Teilen der Reihe bekannten Währung Helix. Der Website Insider-Gaming liegen nach eigenen Angaben Bilder vor, auf denen kosmetische Gegenstände zu sehen sind, die für Helix gekauft werden können (Quelle: Insider-Gaming). In den Vorgängern konnte diese Währung auch erspielt werden.

Ob diese vorzeitigen Informationen sich bis zum Release als richtig herausstellen oder Ubisoft noch Details ändert, lässt sich nicht sagen.

Mit dem Japan-Setting geht für viele Fans ein Traum in Erfüllung, zum Spiel selbst ist allerdings noch nicht allzu viel bekannt. Einigen Leaks zufolge soll es zwei spielbare Charaktere geben, einen Samurai und eine Shinobi. Der in Kürze erscheinende Trailer dürfte neue Erkenntnisse bringen.