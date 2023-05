Fans der erfolgreichen Ubisoft-Reihe warten schon seit einer Weile auf ein neues Assassin’s Creed. Nach Befürchtungen, dass Mirage auf 2024 verschoben werden könnte, hat ein Leaker nun gute Nachrichten für die Community.

Assassin's Creed Facts

Mit Assassin’s Creed: Mirage will Ubisoft zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren und ein klassisches Stealth-Parcours-Erlebnis in einem schmaleren Ausmaß bieten. Seit dem letzten Trailer ist es allerdings still um das kommende Abenteuer geworden. Nun gibt ein Leaker Entwarnung und verspricht Fans, dass sie das Spiel bereits in wenigen Monaten zocken können.

Assassin’s Creed: Mirage soll schon im Oktober erscheinen

Anfang April 2023 wurden Gerüchte laut, dass Assassin’s Creed: Mirage möglicherweise verschoben werden muss und erst 2024 erscheinen würde. Dataminer j0nathan, der schon in der Vergangenheit mit mehreren Leaks rund um die Assassin’s-Creed-Reihe richtig lag, hat nun neue Infos zum Release-Termin von AC: Mirage bekannt gegeben. In einem Video erklärt er, dass das Datum intern bei Ubisoft aktuell auf den 12. Oktober 2023 festgelegt worden sei. (Quelle: VGC)

Schaut euch hier noch einmal den Trailer zu Assassin’s Creed: Mirage an:

Assassin's Creed Mirage

Laut j0nathan sei es zwar möglich, dass der Termin noch um einige Wochen verschoben werden könnte, doch später als November solle der nächste Eintrag im Assassin’s-Creed-Franchise seinen Informationen nach nicht erscheinen. Ob es verschoben wird, könnte dabei von dem Release-Plan anderer Publisher abhängen.

Ubisoft verstärkt die Arbeit rund um Assassin’s Creed

Es ist kein Geheimnis, dass Assassin’s Creed eines der stärksten Zugpferde von Publisher Ubisoft ist – neben Mirage sollen derzeit schließlich noch neun weitere Assassinen-Spiele in Arbeit sein. Um alle diese Projekte weiterhin vorantreiben zu können, weist Ubisoft dem Franchise jetzt noch mehr Entwickler zu. Aktuell arbeiten bereits rund 2.000 Angestellte an der Reihe und diese stattliche Zahl soll in den nächsten Jahren noch um 40 Prozent vergrößert werden, wie Ubisofts neuester Finanzbericht verrät. Assassin’s Creed: Mirage soll somit dieses Jahr nur der erste Tropfen in einer Riesenwelle an neuen Spielen der Abenteuer-Reihe werden. (Quelle: Gamesradar)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, wie lange ihr zocken müsst, um die Assassin’s-Creed-Reihe durchzuspielen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.