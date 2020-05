Ab wann darf sich ein Gameplay-Trailer eigentlich so nennen? Im Fall des am Donnerstag gezeigten Materials zu Assassin’s Creed Valhalla sind Spieler und Entwickler unterschiedlicher Meinung.

Zum Ende der Inside Xbox-Präsentation gab es einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla. In den Vorankündigungen und auch er Anmoderation war stets von einem Gameplay-Trailer die Rede, was der Zuschauer dann zu sehen bekam, hatte mit tatsächlichen Spielszenen, laut der Meinung vieler Spieler, nicht viel zu tun.

Die Kommentare unter den offiziellen YouTube-Videos sind sich die Spieler recht einig: „Das einzige Gameplay, das es zu sehen gab, war das Wort selbst im Video-Titel.“ An einen Gameplay-Trailer hatten die Spieler andere Erwartungen, zumindest das sieht Cretaive Director Ashraf Ismail auch so:

Hello all

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020