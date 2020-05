Für den neusten Teil der Assassin’s Creed-Reihe, Valhalla, schraubt Ubisoft ein wenig am Kampfsystem und auch das klassische Leveln weicht anderen RPG-Mechaniken.

In Assassin’s Creed Valhalla erfahren einige RPG-Elemente und auch das Kampfsystem ein paar Veränderungen im Vergleich zu den Vorgängern. In einem Interview mit PressStart gab Creative Director Ashraf Ismail einen Ausblick, was den Spieler im neuen Assassin’s Creed erwartet. Ismail war bereits bei Origins und Black Flag als Creative Director zuständig.

Kein klassisches Leveln

Der Charakter-Fortschritt wird sich nicht durch das Erreichen eines neuen Level äußern, sondern durch die Fähigkeiten, die sich der Spieler erarbeitet. Diese Skills sorgen dann für eine Art Power-Level, etwas, das an Destiny 2 erinnert. Auch die Ausrüstung soll mit einem Gear Score zur Stärke und dem Charakterfortschritt beitragen. Ein solches System kennen wir zum Beispiel aus The Division 2.

Waffen mit mehr Wumms

Für die Zeit und Wikinger typisch wird mit Schwertern und Äxten gekämpft. Diese sollen sich auch genau so anfühlen und Spieler sollen die brachiale Kraft hinter einer Axt spüren können. Die Vielzahl an Äxten, Schwertern und Morgensternen können dieses Mal sogar mit je einer Waffe in einer Hand genutzt werden. Sogar Schilde kommen in AC Valhalla zum Einsatz – was wären Wikinger auch ohne ihren Schildwall.

Wie sich dieses neue Setting mit den Neurungen im Sachen RPG und Kampfsystem zusammenfügen, werden mit dem schon bald erwarteten ersten Gameplay sehen.

Originalmeldung vom 4. Mai 2020:

Assassin’s Creed Valhalla hat mehr Wahlmöglichkeiten, als das Geschlecht des Protagonisten

Wir schon im Vorgänger Odyssey hab ich auch in Assassin’s Creed Valhalla die Wahl als männlicher oder weiblicher Charakter zu spielen. Es soll aber noch mehr Entscheidungsfreiheiten geben.

Wer den acht-stündigen Zeichen-Stream mit Bosslogic zur Ankündigung von Assassin’s Creed Valhalla durchgehalten hat, bekam zunächst einen männlichen Titelhelden zu sehen. Ubisoft machte aber Recht schnell klar, dass es wir in AC: Odyssey die Möglichkeit geben wird, entweder als Mann oder als Frau das Abenteuer zu bestreiten.

In AC Valhalla verkörpert ihr Wikinger-Krieger oder Kriegerin Eivor und macht das, was Wikinger am besten können: England überfallen. Ihr führt euren Clan aber nicht nur auf Raubzüge, sondern auch in eine bessere Zukunft. Dafür gründet ihr auf der Insel Groß Britanniens eine eigene Siedlung, deren Sicherheit und Wachstum nicht nur mit der Axt gewährleistet werden muss.

Das England des 9. Jahrhunderts ist alles andere als in Einigkeit vereint und so helfen Diplomatie und Allianzen manchmal mehr als rohe Gewalt. Diese Entscheidungsmöglichkeiten sollen laut Ubisoft den Verlauf eurer Geschichte beeinflussen.

Wie sieht die Spielwelt aus?

Als Spieler startet ihr in Norwegen, dessen raues Land euren Clan zur Reise nach England zwingt. Ihr sollt aber stets nach Norwegen zurückkehren können. In einem Interview mit GamingBolt, verrieten die Entwickler, dass es auch in Norwegen einiges zu sehen und zu entdecken gibt.

In England geht in die Königreiche Wessex, Northumbria, East Anglia und Mercia mit den drei großen Städten London, Winchester und Jórvík (York). Neben diesen drei großen Hauptstädten soll es aber zahlreiche kleine Dörfer und Siedlungen geben. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten für Raubzüge.

Wie sich Setting und Wikinger-Charakter in das Assassinen-Dasein einfügen, werden wir mit dem ersten Gameplay erst sagen können. Der Release ist für Ende 2020 geplant. Assassin’s Creed Valhalla erscheint für PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Google Stadia und für den PC über Uplay und den Epic Games Store (Kein Steam).