Seit Monaten wird bereits gerätselt, welches Szenario die Fans im nächsten Teil der Assassin’s Creed-Reihe erwarten könnte. Das Gerücht, es würde um Wikinger gehen, klang für viele Fans schon toll, doch eigentlich wäre ihnen ein anderes Szenario noch lieber, wie eine aktuelle Reddit-Umfrage zeigt.

Auf Reddit erkundigt sich ein Nutzer derzeit mithilfe einer Umfrage, welches Szenario sich die Fans als nächstes für die Assassins’s Creed-Reihe wünschen würden. Inzwischen haben über 8000 Personen abgestimmt und zwei Favoriten haben sich bereits von der Masse abgehoben.

Odyssey ist ein sehr beliebter Teil der Reihe und wir helfen euch dabei, alle Legendären Waffen zu finden.

Bilderstrecke starten (35 Bilder) Assassin's Creed Odyssey: Legendäre Waffen - Fundorte, Bilder und Werte

Hier wünschen sich die Fans ein Assassin’s Creed

Insgesamt stehen den Teilnehmern sechs Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: Wikinger, Samurai, das alte Rom, der Zweite Weltkrieg, England im Mittelalter sowie das Reich der Azteken in Südamerika. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Samurai mit 2.600 Stimmen noch klar vor den Wikingern mit 2000 Stimmen. Die restlichen Plätze sind weit abgeschlagen.

Wenn ihr selbst an der Abstimmung teilnehmen möchtet, könnt ihr das hier tun. Beim Erscheinen dieses Artikels habt ihr noch ein paar Stunden Zeit, benötigt allerdings einen Reddit-Account.

Welches Szenario wäre euch denn am liebsten? Wikinger, Samurai oder doch lieber etwas ganz anderes? Was möchtet ihr so gar nicht sehen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.