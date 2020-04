YouTuber StealthGamerBR hat seinen Account im August 2015 erstellt und erreichte kürzlich mit 1 Million Abonnenten einen persönlichen Meilenstein. Um das Ereignis zu feiern, veröffentlichte er ein Video mit den 15 besten Kills seines Kanals.

Mit einem Best Of-Video seiner Kills bedankt sich „>StealthGamerBR bei seinen Abonnenten. Das sind nicht wenig, denn nach rund fünf Jahren, erreichte er kürzlich einen Meilenstein von 1 Million Fans seines Kanals.

In diesen fünf Jahren hat er zahlreiche Spiele gespielt und hier und da Kills aufgenommen, die kurios, humorvoll oder einfach abgedreht sind. In einem Video stellt er seine persönliche Auswahl vor.

So sichert ihr euch alle Daten.

Bilderstrecke starten (25 Bilder) Watch Dogs 2: Kerndaten - alle Fundorte im Video

Fünf Jahre vollgepackt mit spektakulären Kills

Das Best Of-Video, mit dem er sich bei seinen Zuschauern bedankt, besteht aus 15 Kills, die in den verschiedensten Spielen entstanden sind. Mit dabei sind Titel wie Dishonored, Far Cry, Hitman, Watch Dogs und weitere.

„Ich möchte mich bei jedem von euch dafür bedanken, dass ihr meine Videos schaut, kommentiert und teilt, denn ihr macht meine Arbeit auf dieser Plattform relevant“, schreibt StealthGamerBR unter seinem Video und richtet sich damit an die Abonnenten seines Kanals.

Welcher Kill gefällt euch am besten? Habt ihr so etwas selbst schon erlebt? Erzählt es uns sehr gerne in den Kommentaren.