Aktuell könnt ihr euch bei Ubisoft richtig starke Rabatte auf Spiele wie Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 und Rainbow Six: Extraction sichern – zusammen mit einem 10-Euro-Bonus, der die Preise noch weiter in den Keller drückt.

Ubisoft hat im hauseigenen Shop den Legendary-Sale gestartet und bietet dort Top-Spiele aus populären Franchises wie Far Cry, Assassin's Creed, Rainbow Six und Anno zu stark reduzierten Preisen an. Ihr könnt bei den Angeboten für PC-Gamer teilweise bis zu 80 Prozent sparen – und mit einem besonderen Code gibt es noch einmal 10 Euro obendrauf geschenkt.

Assassin's Creed & Far Cry im Angebot bei Ubisoft

Beim Legendary-Sale hat Ubisoft diverse Spiele stark im Preis heruntergesetzt – von Assassin's Creed: Valhalla und Far Cry 6 über Anno 1800 und Rainbow Six: Extraction bis hin zu Watch Dogs Legion und der Splinter-Cell-Collection. Wenn ihr einen Einkauf über 15 Euro tätigt, könnt ihr zudem noch den Rabatt-Code LEGEND22 eingeben und bekommt zusätzlich zu dem bereits abgezogenen Preis noch 10 Euro geschenkt. Die Aktion ist noch bis zum 31. Mai gültig.

Wir zeigen euch hier die besten Deals bei Ubisofts Legendary-Sale:

