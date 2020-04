Assassin's Creed Ragnarok: Trophäen-Liste geleakt, die gar nicht so unrealistisch ist

Außerdem soll Assassin’s Creed Ragnarok doch Assassin’s Creed Valhalla heißen. Nicht, dass es ein großer Unterschied wäre, in Bezug auf den Schauplatz des nächsten Assassin’s Creed-Teils.

Bei all den Leaks und Gerüchten zum neuen Assassin’s Creed wird es langsam schwierig, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Konsens besteht derweil nur darin, dass der neue Teil im Franchise irgendetwas mit Wikingern zu tun haben wird.

Über einen neuen Leak, geteilt auf Reddit, wurde angeblich die gesamte Trophäen-Liste zum Spiel online gefunden, übertitelt mit dem Spielnamen Assassin’s Creed Valhalla. Die Informationen stammen aus dem berüchtigten Forum 4chan, über das sowohl schon viele richtige wie auch etliche falsche Gerüchte verbreitet wurden. Übt euch also in Misstrauen, wenn ihr einen Blick auf die folgende Liste werft – auch, wenn sie in unseren Augen zumindest realistisch wirkt.

Hier sind drei Ausschnitte aus der Trophäen-Liste, die vollständige Aufzählung findet ihr unter diesem Link.

Die Trophäen deuten unter anderem auf einen Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern hin, auf die Möglichkeit, die Unterwelt zu betreten und auf eine Feature, in dem ihr Siedlungen ausbauen könnt. Stimmt dieser Leak demnach, können wir uns auf ein doch recht interessantes Assassin’s Creed vorbereiten.

Ursprüngliche Nachricht vom 10. Januar 2020, 15:20 Uhr

Assassin’s Creed Ragnarok: Release-Datum und Infos zur Story geleakt?

Wie Redditor LemmeWinbro ganz richtig schreibt, werden wir uns ganz schön dumm fühlen, sollten sich all diese neuen Informationen zu Assassin’s Creed Ragnarok als Fake herausstellen. Tja! Trotzdem dürfen wir gern einen Blick darauf werfen: Alle Leaks, die gleich folgen, stammen von der berüchtigten Seite 4Chan, die ebenso viele richtige wie falsche Leaks zur Welt gebracht hat. Die Chancen stehen also 50/50, mit einer Prise guten Willen.

Assassin’s Creed Ragnarok: Release, Plattformen, Story (Leak)

Release-Informationen

Titel : Assassin’s Creed Ragnarok, unter dem Codernamen Kingdom

: Assassin’s Creed Ragnarok, unter dem Codernamen Kingdom Ankündigung : Zur Destination PlayStation soll Ragnarok angekündigt werden, am 12. Februar 2020 Der Leak geistert schon eine Weile durch das Internet

: Zur Destination PlayStation soll Ragnarok angekündigt werden, am 12. Februar 2020 Release-Datum : 29. September 2020

: 29. September 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Gameplay-Details

Singleplayer : Ihr spielt den Charakter Jora , der männlich oder weiblich sein kann

: Ihr spielt den , der männlich oder weiblich sein kann Bis zu 4-Spieler-Koop Jora führt eine vierköpfige Gruppe von Kämpfern an, weswegen Koop möglich ist

Rollenspiel-Mechaniken : Verschiedene Klassen und Fähigkeiten-Baum Je nach Klasse unterscheiden sich die Fähigkeiten im Skill-Tree; die Klasse könnt ihr aber bei einem NPC ändern

: Verschiedene Klassen und Fähigkeiten-Baum Waffen : Mehr Waffen-Typen und besondere Vorteile, die jede Waffengruppe mit sich bringt

: Mehr Waffen-Typen und besondere Vorteile, die jede Waffengruppe mit sich bringt Waffen haben ab jetzt einen Haltbarkeitswert ; das Inventar ist kleiner, kann aber ausgebaut werden

; das ist kleiner, kann aber ausgebaut werden Runen : Jede Waffe kann mit Runen oder anderweitig verbessert und haltbarer gemacht werden

: Jede Waffe kann mit Runen oder anderweitig verbessert und haltbarer gemacht werden Berserker-Modus : Adrenalin wird ausgeschüttet und aktiviert spezielle Runen wie Feuer, Frost oder Licht-Schaden

: Adrenalin wird ausgeschüttet und aktiviert spezielle Runen wie Feuer, Frost oder Licht-Schaden Segeln : Ihr könnt wieder segeln, was allerdings hauptsächlich zur Erkundung dienen soll

: Ihr könnt wieder segeln, was allerdings hauptsächlich zur Erkundung dienen soll Parkour : Ab jetzt könnt ihr Bäume hinaufklettern

: Ab jetzt könnt ihr Bäume hinaufklettern Versteckte Klinge : Sie ist zurück! Und sie kann nicht nur kosmetisch aufgebessert werden, sondern ist mit den richtigen Upgrades auch mit einem Schlag tödlich

: Sie ist zurück! Und sie kann nicht nur kosmetisch aufgebessert werden, sondern ist mit den richtigen Upgrades auch mit einem Schlag tödlich Stealth : Differenzierter durch physische Stealth-Skills wie, ‚Verstecken im Schlamm‘, ‚Verstecken im Schnee‘, ‚Durch Büche schleichen‘ oder ‚Im Heu verstecken‘ – ihr könnt euch auch ain Menschenmassen verstecken, wenn ihr mit eurer Kleidung nicht herausstecht

: Differenzierter durch physische Stealth-Skills wie, ‚Verstecken im Schlamm‘, ‚Verstecken im Schnee‘, ‚Durch Büche schleichen‘ oder ‚Im Heu verstecken‘ – ihr könnt euch auch ain Menschenmassen verstecken, wenn ihr mit eurer Kleidung nicht herausstecht Reputation : Eure Reputation errechnet sich aus – erfolgreich abgeschlossenen Quests für Leute in den Städten & hohe Tiere die Kleidung, die ihr tragt Verbrechen, die ihr begangen habt

: Eure Reputation errechnet sich aus – Manche Aufgaben könnt ihr nur mit einer bestimmten Reputation abschließen

abschließen Raben : Manche Assassinen haben eine Verbindung zu Odin und besitzen deshalb einen Raben, durch dessen Auge sie sehen können

: Manche Assassinen haben eine Verbindung zu Odin und besitzen deshalb einen Raben, durch dessen Auge sie sehen können Gebietseroberungen : Ihr könnt Siedlungen erobern und dabei führen immer mehrere Wege zum Ziel

: Ihr könnt Siedlungen erobern und dabei führen immer mehrere Wege zum Ziel Mehrere Siedlungen in der Welt können eingenommen, kontrolliert, gehandelt und verkauft werden

können eingenommen, kontrolliert, gehandelt und verkauft werden Dynamische Kämpfe zwischen den Königreichen finden auf der Map statt, über die ihr stolpern könnt

zwischen den Königreichen finden auf der Map statt, über die ihr stolpern könnt Organisierte Raids : Spieler können selbst Raids auf Festungen und Städte organisieren, zusammen mit nahen Wikinger-Camps

: Spieler können selbst Raids auf Festungen und Städte organisieren, zusammen mit nahen Wikinger-Camps Schwierigkeitsgrad : Je nach Schwierigkeitsgrad ändert sich die Zeit zum Parieren, eure Gesundheit und das Reaktionsvermögen der Feinde – nicht aber die Gesundheit der Feinde

: Je nach Schwierigkeitsgrad ändert sich die Zeit zum Parieren, eure Gesundheit und das Reaktionsvermögen der Feinde – nicht aber die Gesundheit der Feinde Kein Level-Lock auf Regionen oder andere Inhalte: Ihr levelt ab jetzt wie in Skyrim, und zwar, indem ihr Fähigkeiten aufbessert

Skills : Einige Fähigkeiten könnt ihr nur erlernen, wenn ihr andere Fähigkeiten weit genug gelevelt habt, manche müssen mit Skill-Punkten gekauft werden und wieder andere werden über die Story freigeschaltet

: Einige Fähigkeiten könnt ihr nur erlernen, wenn ihr andere Fähigkeiten weit genug gelevelt habt, manche müssen mit Skill-Punkten gekauft werden und wieder andere werden über die Story freigeschaltet Gigantische Map: Die Karte soll über ganz Nordeuropa gehen, mit Städten wie Paris, New York, London und so weiter

Story-Details

Vorsicht: Einiges hiervon könnte euch spoilern – gehen wir davon aus, dass die Informationen stimmen

Anfang Geschichte beginnt 845 n. Chr., während des Angriff auf Paris durch die Wikinger Ihr spielt Joras Vater Rorik, der mit dem Wikinger-Anführer Ragnar befreundet ist 863 n. Chr. spielt ihr den Teenager Jora in Novagrad – ihr trefft auf Assassinen und sollt ein Päckchen bei Ragnar in Uppsala abgeben

Tempel Es gibt jede Menge Tempel auf der Map, die von mythischen Wesen wie Riesenschlangen beschützt werden



Mehr (sehr Spoiler-lastige) Details findet im entsprechenden Reddit, wo der Leak repostet wurde.

Alles in allem klingen die geleakten Informationen keineswegs unrealistisch, wenngleich der Detailgrad doch in einigen Belangen ziemlich in die Tiefe geht. Nur eines: Wo ist denn der PC-Release abgeblieben? Wir beobachten das Ganze weiterhin und ich nehme an, dass wir spätestens am 12. Februar mehr wissen.