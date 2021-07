Seit 2007 schon begleiten wir Altair, Ezio und Co. durch die Spielwelt von Assassin's Creed. Doch wie viel Zeit müssen Neueinsteiger eigentlich einplanen, wenn sie die komplette Story aller Hauptteile durchspielen wollen? Wir verraten es euch!

Assassin's Creed Facts

Assassin's Creed komplett durchspielen? Da habt ihr euch ja was vorgenommen!

Vor knapp 14 Jahren erschien mit Assassin's Creed der erste Teil der inzwischen weltweit erfolgreichen Assassinen-Saga. Inzwischen hat die Reihe zahlreiche Fortsetzungen und Spin-Offs, die uns in allerlei unterschiedliche Zeitepochen und Länder entführen. Doch wie lange würde es eigentlich dauern, wenn man sich jetzt nochmal dazu entschließt, die Story aller Hauptteile der Reihe nach durchzuspielen?

Um das herauszufinden, haben wir einen Blick auf die aktuellen Angaben der Webseite HowLongToBeat geworfen, die anhand zahlreicher Nutzerdaten ausrechnet, wie lange ein Spieler durchschnittlich braucht, um ein Game durchzuzocken. Das Ergebnis: Wer die gesamte Assassin's-Creed-Geschichte von ersten Teil bis hin zum aktuellen Ableger Valhalla sehen möchte, der darf dafür im Schnitt 275,5 Stunden einplanen. Nehmen wir jetzt mal an, dass ihr euch jeden Tag etwa 2 Stunden in die digitale Welt der Assassinen zurückzieht, entspricht das einer Spielzeit von knapp 138 Tagen – und dabei reden wir lediglich vom Durchspielen der Story-Missionen.

Perfektionisten spielen deutlich länger

Wollt ihr stattdessen lieber einen echten Completionist-Run machen, indem ihr wirklich alles im Spiel abgrast, müsst ihr deutlich mehr Zeit einplanen. Sage und schreibe 777 Stunden dauert das Projekt für Perfektionisten. Wenn wir unsere Rechnung von vorhin beibehalten, könnt ihr euch allein mit den Assassin's-Creed-Spielen auf diese Weise rund ein Jahr spieletechnisch über Wasser halten.

Wenn ihr wissen wollt, wie lange es dauert, um die einzelnen Spiele jeweils durchzuspielen, werft einen Blick auf unsere Bilderstrecke. In dieser schlüsseln wir die Spielzeiten der Reihe übersichtlich Spiel für Spiel auf:

Was sagt ihr zur Spielzeit der Assassin's-Creed-Saga? Hättet ihr erwartet, dass man noch deutlich mehr Stunden in die Reihe stecken muss, um sie durchzuspielen? Oder denkt ihr, dass ihr das auch viel schneller schaffen würdet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook!