Erst gestern überraschte Ubisoft die Fans mit einer Live-Präsentation des Artworks zum kommenden Assassin’s Creed-Teils und verriet damit das Setting des Spiels. Dieses Mal geht es nach Valhalla – dem Reich der Wikinger. Nun veröffentlichte Ubisoft den sehnlichst erwarteten Trailer zum Spiel.

Im Rahmen einer groß angekündigten Premiere, führte Ubisoft heute den ersten Trailer zu Assassin’s Creed: Valhalla vor. Zu sehen ist eine epische Schlacht gegen die Engländer, die scheinbar erfolgreich ausging. Der Rabe fungiert dieses Mal als fliegender Begleiter und gutes Omen des Protagonisten.

Assassin’s Creed: Valhalla erscheint für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 und kann bereits vorbestellt werden. Auf die frühen Käufer wartet ein exklusiver Vorbesteller-Bonus in Form von einer zusätzlichen Mission.

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt. Vorgesehen ist bisher die Weihnachtszeit 2020.

Originalbeitrag vom 30. April 2020 um 08:50 Uhr:

Es ist Valhalla! Und es ist die Zeit der Wikinger, in die uns der neue Assassin’s Creed-Teil verschlagen wird. Im gestrigen Lievstream hat der australische Künstler Bosslogic den halben Tag lang ein erstes Cover-Art für das Spiel gezeichnet, wobei Fans und Interessierte stets mitraten konnten, um welches Setting es sich nun handelt. Jetzt, da das geklärt ist, fehlt nur noch der Trailer.

Am Ende des Livestreams mit Bosslogic enthüllte Ubisoft den vollen Titel für den neuen Teil der Reihe: Assassin’s Creed Valhalla. Heute 17 Uhr soll außerdem der erste Trailer zum Spiel auf unsere Bildschirme galoppieren, den wir hier später einfügen werden. Bleibt dran!

Neben dem Artwork ist auch das Logo zum Spiel vorgestellt worden:

