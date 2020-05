Natürlich spielt ihr in Assassin’s Creed Valhalla einen Wikinger. Aber einen Stealth-Wikinger, und der braucht eine ganz besondere Klinge, die ihr aus den vorherigen Teilen kennen solltet.

Die attraktive Insta-Kill-Klinge ist zurück, und das ausgerechnet bei den Wikingern. Assassin’s Creed: Valhalla bleibt auch im hohen Norden der eigenen Lore treu, und wird den Hauptcharakter Eivor Wolfsmal mit der Hauptwaffe des Assassinen-Ordens ausstatten: die Versteckte Klinge. Damit ist jene tödliche Waffe gemeint, die Assassinen stets unter dem Ärmel am Handgelenk tragen, bereit, sie für einen heimlichen Auftragsmord auszufahren. Beliebt ist die Waffe deshalb, weil sie zuweilen jedes beliebige Ziel mit nur einem Stich ausschalten kann. Wie es sich eben für einen Assassinen gehört.

Nur ist Eivor eigentlich kein Assassine, noch gehören er oder sie dem Order der Assassinen an. Game Director Ashraf Ismail erklärt im Gespräch mit Kotaku, dass sie in Valhalla Ideen und Konzepte aus den ersten Teilen sowie aus den neuen Teilen umsetzen wollten. Stealth-Mechaniken sollen demnach wieder stärker in den Fokus rücken, während der Blick in Richtung Rollenspiel bestehen bleibt. Eivor wird kein Assassine sein, aber er oder sie werden durchaus wie einer agieren können:

„Eivor bekommt die Versteckte Klinge ziemlich früh im Spiel. Wir halten an der Idee fest, dass Eivor kein trainierter Assassine ist. Eivor gehört zu den Wikingern und erhält eine krasse Waffe, und er oder sie müssen schnell lernen, sie zu beherrschen. Von Anfang an wird Eivor eine Technik erlernen, die mit dem richtigen Timing … nahezu jeden sofort töten kann.“

Wie attraktiv die Klinge bei Eivor aussieht, zeigt euch der erste Trailer zu Assassin’s Creed: Valhalla:

Die One-Shot-Klinge gab es so in Assassin’s Creed: Odyssey nicht, und in Assassin’s Creed: Origins fehlten jene Stealth-Mechaniken, welche sie erst wirklich nützlich gemacht hätten. Mechaniken übrigens, die auch zurückkehren sollen; allen vorn Social Stealth. Ihr wisst schon? Gemeint ist jenes Feature, das es euch ermöglicht, klammheimlich durch die Menge zu schleichen:

„Die Idee ist, dass sich eine nordische Person oder ein Wikinger in einer Position befinden, in der sie nicht gewollt sind. Und da macht es jede Menge Sinn, dass sie inkognito unterwegs sein und sich in einer Menschenmenge verstecken können.“

Wer hätte gedacht, dass uns gerade ein Wikinger-Szenario im Assassin’s Creed-Universum die nette Stealth-Mechanik zurückbringt? (Ich nicht.)

Wie sagt man so schön? All you need is love:

Im Grunde spielen wir also einen inoffiziellen Assassinen-Wikinger, der von weitem mit der Axt wedelt und von nahem heimlich mit der Sofort-tot-Klinge angreift, richtig? Ich weiß nicht, wie viel Sinn das ergibt, aber ich weiß, dass die letzten Assassin’s Creed-Teile mehr Stealth vertragen hätten. Und mehr Sofort-tot-Klingen.