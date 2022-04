Ein massives Gratis-Update für Assassin's Creed: Valhalla fügt dem Spiel jede Menge neue Inhalte hinzu. Ubisoft erweitert das Spiel mit neuen Meisterherausforderungen und einem saisonalen Event. Außerdem zeigt der Publisher, was ihr in den nächsten Monaten noch erwarten dürft.

Ubisoft hat Update 1.5.1 für Assassin's Creed: Valhalla releast und bringt damit damit neuen Schwung und Content in das ohnehin schon gigantische Action-RPG. Ab sofort könnt ihr euch über ein zusätzliches Meisterherausforderungspaket freuen und am 21. April startet zudem das neue Eastre-Fest-Event (Ostara-Festival) mit allerlei saisonal exklusiven Waffen. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt, beansprucht das Update zwischen 1,41 GB (PS4) und 12,33 GB (PC) an Speicherplatz.

Assassin's Creed: Valhalla – Update 1.5.1 erweitert Rollenspiel

Das neue Update für Assassin's Creed fügt dem Spiel kostenlos neue Inhalte hinzu. Mit dem zweiten Meisterherausforderungspaket könnt ihr euch weiteren Challenges stellen und werdet nach dem Beenden der drei neuen Schreine mit einem Bosskampf belohnt.

Zusätzlich findet vom 21. April bis zum 12. Mai das saisonal passende Eastre-Event statt, das euch diverse Aktivitäten bietet und währenddessen ihr exklusive Waffen freischalten könnt. Abgerundet wird das große Update von einer Vielzahl an Bugfixes. (Quelle: Ubisoft)

Ubisoft mit großen Plänen für die Zukunft

Das Update 1.5.1 ist bei Weitem noch nicht das Ende für Assassin's Creed: Valhalla. Ubisoft hat ebenfalls angekündigt, was in der nächsten Zeit noch auf euch zukommt. Zu den kommenden Highlights zählen unter anderem das Update 1.5.2, das bereits im Mai erscheinen soll. Dieses wird das Waffenkammer-Feature mit sich bringen, mit dem ihr eure kompletten Rüstungen in eurem Hauptquartier ausstellen könnt. Außerdem sollen neue Belohnungen zu den Flussraubzügen hinzugefügt werden. (Quelle: Ubisoft)

In unserem Video zeigen wir euch 11 spannende Easter Eggs im Assassin's-Creed-Universum:

