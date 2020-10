Ubisoft verriet kürzlich, wie es mit Assassin's Creed Valhalla nach dem Release weitergeht. Für das erste Jahr sind zwei große Erweiterungen geplant und vier kostenlose Inhalts-Updates.

Wie für das Franchise mittlerweile üblich, wird auch Assassin's Creed Valhalla einen Season Pass haben. Innerhalb des ersten Jahres nach dem Release wird es zwei große Erweiterungen geben, die eine führt euch nach Irland und die andere nach Frankreich. In einem Trailer stellte Ubisoft die Post-Launch-Inhalte vor:

Die erste große Erweiterung der Geschichte wird in Irland stattfinden. Im Frühling 2021 erscheint Wrath of the Druids und lässt euch und Eivor irische Geschichte und Folklore erleben. Der namensgebende Druiden-Kult führt selbstverständlich nichts Gutes im Schilde und bedarf der Aufmerksamkeit eines Wikingers und Assassinen.

Im Sommer 2021 könnt ihr dann in eine der größten Schlachten der Wikinger-Geschichte schlagen. In The Siege of Paris belagert ihr die Hauptstad Frankreichs und natürlich sind auch Eivors Fähigkeiten als Assassine vonnöten.

Der Season Pass ist kostenpflichtig (einzeln 40 Euro) und ist Teil der Gold-, Ultimate- und Collectors-Edition von Assassin's Creed Valhalla. Mit Sesaon Pass gibt es dann direkt zum Launch noch die Quest „The Legend of Beowulf“. In der skandinavischen Legende tötet Beowulf das Monster Grendel, das ein dänisches Königreich terrorisiert. Im Anschluss tötet Beowulf auch die auf Rache sinnende Mutter von Grendel. Der gautische Held hat noch einen dritten großen Kampf gegen einen Drachen, den er nur tödlich verwundet gewinnt.

Im Laufe des Jahres wird es auch vier kostenlose Inhalts-Updates geben. Dazu gehört zum einen das Yule-Fest, welches ihr in eurer Siedlung feiern könnt und spezielle Überfälle mit dem Langboot.

Assassin's Creed Valhalla erscheint am 10. November 2020 für PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC und zwei Tage später dann auch für die PS5.