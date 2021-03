Bessere Texturen, hübschere Beleuchtung und eine dynamische Flora – so schön sah Los Santos noch nie aus.

Grand Theft Auto 5 ist einfach nicht totzukriegen. Seit 2013 zieht Rockstars Dauerbrenner Millionen Spieler in seinen Bann, die Los Santos einfach nicht verlassen wollen. Allerdings sieht man dem Spiel sein Alter auch an. Was früher bahnbrechend war, wirkt grafiktechnisch mittlerweile ein wenig angestaubt. Ein 3D-Grafikdesigner hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Mit einer aufwendigen Mod zeigt er eindrucksvoll, wie GTA 5 auf der nächsten Konsolengeneration aussehen könnte:

GTA 5 in PS5-Grafik – so schön kann Los Santos aussehen

Der Grafikdesigner und Modder NBdesign hat es sich zur Aufgabe gemacht, GTA 5 in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Sein März-Update zeigt, wie weit er schon mit seinem Mammut-Projekt vorangekommen ist. Die Grafik-Mod beinhaltet bereits bessere Texturen und eine deutlich schönere Lichtstimmung als beim Original. Besonders beim Blaulicht der Polizeiwagen werden die Auswirkungen des Feintunings deutlich.

Aber auch die Pflanzenwelt hat NBdesign bereits überarbeitet. So sorgte er bereits für dynamischen Pflanzenbewuchs und überarbeitete die Bewegungen der Gewächse im Wind. Dadurch wirkt die Natur deutlich echter und lebhafter als im Originalspiel. Aber auch die Kunst soll nicht zu kurz kommen – eine Reihe an Installationen füllt leere Plätze und sorgt für mehr Abwechslung im Spiel. Fest steht: Das wollen wir auch in der offiziellen PS5-Version sehen!

GTA hat eine fleißige Modding-Community

NBdesign ist bei weitem nicht der Einzige, der mit seiner Mod mehr Leben ins Spiel bringt. Die lebhafte Modding-Szene rund um GTA 5 sorgt am laufenden Band für neue Inhalte, damit jeder Spieler auf seine Kosten kommen kann. Der Fantasie sind beim Modden schließlich keine Grenzen gesetzt. So wurde GTA 5 bereits um eine RPG-Mod, eine erweitere Singleplayerkampagne und realistische Schusswunden ergänzt.