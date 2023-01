Attack on Titan Season 4 Part 3 - Official Trailer

Der beliebte Anime Attack on Titan soll 2023 sein großes Finale erleben. Das zuständige Studio hat allerdings schlechte Nachrichten für alle Fans. Die letzten Folgen werden in zwei Parts erscheinen. Wir erklären euch, warum das die AoT-Community in Aufruhr versetzt.

Attack on Titan: Das Ende erscheint später als gedacht

Shingeki no Kyojin, bei uns besser bekannt als Attack on Titan, gehört zu den beliebtesten Anime überhaupt. Nachdem der Manga bereits im Jahr 2021 zu Ende ging, soll in diesem Jahr auch der Anime sein großes Finale bekommen.

Strenggenommen läuft die finale Phase bereits seit Winter 2020 und trägt den Namen Attack on Titan: The Final Season. Bisher sind zwei Parts mit insgesamt 26 Folgen erschienen. Der dritte Part der letzten Staffel soll nun den krönenden Abschluss bilden. Es kommt allerdings anders!

Mappa, das zuständige Animationsstudio, hat über Twitter bekannt gegeben, dass der dritte Part ein weiteres Mal aufgeteilt wird:

Die erste Hälfte des dritten Parts wird demnach am 3. März 2023 starten, während die zweite Hälfte zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird. Es soll sich dann aber endgültig um den letzten Teil handeln.

Die Fans sind über diese erneute Aufspaltung wenig erfreut und lassen auf Twitter und Reddit ihren Unmut über diese Entscheidung raus. Besonders oft wird sich dabei über den absurden Namen der letzten Staffel lustig gemacht: Attack on Titan Staffel 4 Part 3 Part 1.

Aber auch Memes wie diese sind im Netz sehr beliebt:

Das Animationsstudio von Attack on Titan ist am Limit

Auch wenn die erneute Aufteilung der finalen Staffeln ärgerlich für Fans ist, sonderlich überraschend kommt diese Entwicklung nicht.

Mappa ist derzeit das meistgefragte Anime-Studio. So sind sie unter anderem für Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man oder auch die zweite Staffel von Vinland Saga verantwortlich.

Das japanische Studio ist schlichtweg am Ende seiner Kapazitäten, was auch für einige Diskussionen auf Twitter bezüglich der Arbeitsbedingungen gesorgt hat.

Mit Ausnahme von Vinland Saga könnt ihr euch alle genannten Anime übrigens über den Streaming-Anbieter Crunchyroll anschauen.