Als Audi-Chef steht Markus Duesmann naturgemäß hinter dem Produkt Auto. Aber offenbar nicht um jeden Preis. Der Chef der Traditionsmarke fordert ein Umdenken bei den deutschen Autofahrern und stimmt ungewohnte Töne für einen Manager der Autoindustrie an. Sogar ein Fahrverbot ist für ihn kein No-Go.

Audi-Chef will Autos von der Straße holen

Beim Blick auf die Preise an der Zapfsäule schnallen derzeit viele Autofahrerinnen und -fahrer in Deutschland den Gürtel enger. Vom Tankrabatt ist keine Spur mehr, besonders die Preise für einen Liter Diesel notieren in Höhen, die unnötige Spritztouren für viele Menschen verbieten. Wer kann, lässt da das Auto auch mal stehen.

Doch längst nicht alle können einfach so verzichten, sind etwa für und während der Arbeit auf einen fahrbaren Untersatz angewiesen. Was aber, wenn der Verzicht vorgeschrieben würde? Genau das schlägt jetzt Audi-Chef Markus Duesmann vor: „Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er-Jahren“ (Quelle: Süddeutsche Zeitung via t-online).

Das wäre der in seinen Augen drastischere Schritt, aber auch ein Tempolimit könnte schon einen Beitrag leisten, die extreme Teuer-Phase etwas zu mildern. Nicht direkt von der Seite des Preises, sondern durch angepasstes Handeln. Ganz nebenbei wären beide Maßnahmen auch wertvolle Beiträge im Kampf gegen die Klimakrise.

Positives Preissignal: So hilft Spritsparen im Kleinen wie im Großen

Was Duesmann für den Automobilverkehr damit vorschlägt, ist letztlich nichts anderes als die oft wiederholten Aufrufe der Bundespolitik an Verbraucher und Industrie beim Heizen zu sparen. Ein sorgsamer Umgang mit fossilen, endlichen Ressourcen kann hier wie da nicht nur Sorgen über Engpässe mildern, sondern auch die Kosten drücken. Wer weniger verbraucht, muss weniger nachkaufen – das gilt für uns Endverbraucher ebenso wie am Markt. Sparsamkeit könnte langfristig sogar die Preise positiv beeinflussen.

Dabei auf einen freiwilligen Verzicht zu vertrauen, ist laut Duesmann nicht genug. Man habe nicht als „einzigen Regler“ nur zum bewussten Umgang mit dem Auto aufzurufen. Der Audi-Chef ist sich sicher: „Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert.“ Er selbst würde etwa einen autofreien Sonntag für eine ausgiebige Rennradtour auf der Autobahn nutzen. So hätte ein Verbot auch Vorteile.