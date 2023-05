Mit Euro 7 sollen ab 2025 neue Abgasvorschriften in der EU gelten. Davon will der Audi-Chef nichts wissen. Er hält die neuen Regeln für nicht machbar – und schürt Sorgen um Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie.

Mobility Facts

Audi-Chef spricht Klartext: Euro 7 geht viel zu schnell

2025 sollen – nach bisherigem Stand – neue Regeln für Autoabgase an den Start gehen. Kritiker werfen der geplanten Reform unter dem Titel Euro 7 schon heute vor, dass die Vorgaben zu lasch seien. Die Autoindustrie hingegen warnt genau vor dem Gegenteil: Die Regeln von Euro 7 seien zu hart.

In dieses Horn stößt jetzt auch Audi-Chef Markus Duesmann. Die im Rahmen von Euro 7 durch die EU-Kommission vorgeschlagenen Regeln seien bis 2025 „nicht umsetzbar“, erklärt der Manager im Interview (Quelle: Welt am Sonntag). Die schnelle Einführung ab 2025 würde nicht nur die Autobauer vor technische Herausforderungen stellen, sondern potenziell auch die Zulassungsbehörden überfordern, argumentiert er.

Die schnelle Umsetzung hatte zuvor bereits der Betriebsrat von Mercedes kritisiert. Die Werke könnten nicht rechtzeitig umgestellt werden, so die Sorge. Duesmann geht dabei noch weiter: „Es würde massiv Beschäftigung in Deutschland gefährden.“

Auch Renault-Chef Luca de Meo äußerte sich kritisch über die Pläne. Sie würden Verbrenner vor dem Auslaufen der Technik noch einmal künstlich teurer machen. Er rechnet mit einem Preisplus von wenigstens 2.000 Euro pro Fahrzeug. Gerade günstigen Modellen könnten solche Aufpreise zum Verhängnis werden.

Kein Tempolimit für Deutschland: Audi-Chef rudert zurück

Die Abgasnorm ist aber nicht das einzige heiße Thema, zu dem sich der Audi-Chef äußert: „Jeder weiß, dass Deutschland ein freies Land ist – und das Tempolimit ist ein Symbol dieser Freiheit. Wir sollten stattdessen lieber intelligente Lösungen wählen, um für einen besseren Verkehrsfluss zu sorgen“, meint Duesmann.

E-Autos oder Verbrenner? Beim Preis gibt es keine klare Antwort:

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

Zuvor hatte der Chef des Ingolstädter Autobauers sich sogar offen für Fahrverbote und eben auch für ein allgemeines Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen gezeigt. Jetzt sehe er darin nur noch eine Option, falls Deutschland beim Sprit in eine Mangellage geraten sollte.

Mit den geplanten Vorgaben durch Euro 7 kommen außerdem auch neue Richtlinien für E-Autos auf die Industrie zu. Duesmann sieht die E-Auto-Pläne von Audi allerdings nicht beeinflusst. Der Hersteller will weiter bis 2033 aus dem Verbrennungsmotor aussteigen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.