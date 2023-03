Audi plant im Zuge der Umstellung auf E-Autos offenbar den nächsten Schritt. Der betrifft zunächst zwei bestehende Modelle mit Verbrennungsmotor. Er zeigt aber auch abseits von A4 und A6 eine grundlegende Neuausrichtung.

Zahlensalat bei Audi: Diese Modelle erhalten einen neuen Namen

Die Verantwortlichen bei Audi haben wohl den Plan gefasst, bei der Benennung ihrer Modelle in Zukunft klarere Verhältnisse zu schaffen. Zunächst werden zwei beliebte und gut bekannte Autos der Ingolstädter angefasst und bekommen einen neuen Namen: Aus dem A4 wird der A5, der A6 soll zum A7 werden.

Das hat die Heilbronner Stimme von internen Quellen bei Audi erfahren (via Motor.at). Demnach hat das Stühlerücken bei der Namenswahl einen simplen Grund: Audi habe intern beschlossen, die Nummern nach Antriebsart zu vergeben. Gerade Zahlen in der Modellbezeichnung sollen demnach in Zukunft für E-Autos stehen, wie es etwa schon bei Q4 oder Q8 e-tron der Fall ist.

Auch der neue Q6 e-tron, den Audi in diesem Jahr vorstellen soll, wird in dieselbe Kerbe schlagen. Hinter den ungeraden Zahlen werden sich der Heilbronner Stimme zufolge in Zukunft dann die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verstecken. A5 und A7 in ihrer aktuellen Form dürften den Informationen zufolge dann als Verbrenner wohl keine echten Nachfolger mehr bekommen.

Nicht nur Audi droht harte Konkurrenz aus China:

Hat der e-tron noch eine Zukunft?

Eine lange Zukunft sollen Benziner und Diesel bei Audi ohnehin nicht mehr haben. Neue Modelle könnten schon ab 2026 in Europa nicht mehr mit Verbrennungsmotor erscheinen. Bis 2033 will Audi den kompletten Umstieg schaffen, dann also auch keine bereits bekannten Benziner oder Diesel mehr anbieten.

Die Pläne lassen aber noch eine weitere Vermutung zu: Wenn in Zukunft schon anhand der Nummer klar ist, ob es sich bei einem Audi um ein E-Auto oder einen Verbrenner handelt, könnte der Namenszusatz e-tron für die Elektroautos überflüssig werden. Ähnlich will es wohl auch Mercedes mit den E-Autos aus der EQ-Reihe machen.

