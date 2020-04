Audible ist und bleibt der Platzhirsch im Bereich vom Streaming von Hörbüchern. Dank des hohen Komforts und zahlreicher Exklusiv-Titel im Angebot führt kaum ein Weg an der Amazon-Tochter vorbei. Wir verraten, wie man als Neukunde im Audible-Abo im ersten Vierteljahr – und geben euch auch gleich noch vier Hörbuch-Tipps mit.

Audible – so funktioniert der Dienst

Anders als direkte Konkurrenten oder auch die Musikstreaming-Dienste mit ihrem in Teilbereich durchaus recht guten Hörbuch-Angebot hat man mit aktivem Audible-Abo keinen Vollzugriff auf alle Hörbücher. Stattdessen zahlt man 9,95 Euro im Monat und erhält dafür jeweils ein Guthaben für ein Hörbuch nach Wahl. Mit aktivem Abo kann man außerdem jederzeit weitere Hörbücher zu diesem Preis kaufen, ist also nicht auf ein Hörbuch pro Monat beschränkt.

Klingt erstmal nach einem Nachteil, allerdings hat Audible bei Weitem das beste Hörbuch-Angebot am Markt und zahlreiche Exklusivtitel. Außerdem ist die App wesentlich besser für den Hörbuch-Gebrauch geeignet als die Anwendungen der Musikstreamer – der Lesestand wird gespeichert, man kann diesen sogar mit der Kindle-App und seinem Kindle-eBook-Reader synchronisieren, wenn man parallel das eBook liest. Man hat Einstellmöglichkeiten für die Lesegeschwindigkeit und vieles mehr. Außerdem muss man den Preis in Relation setzen. Selbst Taschenbücher sind in der Regel teurer als ein einzelnes Hörbuch, von den Versionen auf CD mal ganz abgesehen.

Wer Audible testen will, kann das für einen Monat kostenlos tun und bekommt dafür entsprechend 1 Hörbuch gratis. Toll ist außerdem, dass man zusätzlich sparen kann – mit dem Audible Flexi-Abo. Damit zahlt man in den ersten drei Monaten nur 4,95 statt 9,95 Euro je Monat. So bekommt man drei Hörbücher (eines pro Monat) für insgesamt 14,85 Euro. Ein tolles Angebot, das ich nur empfehlen kann. Wenn man keine Lust mehr auf das Abo hat, kann man jederzeit Audible kündigen, die Hörbücher kann man auch bei ruhendem Abo weiter hören. Unter Umständen ist es danach sogar möglich, das Flexi-Abo neu abzuschließen, also weiterhin von dem vergünstigten Angebot zu profitieren.

Meine Tipps: Diese Audible-Hörbücher lohnen sich

Als langjährige Audible-Kundin habe ich schon viele Hörbücher über die Plattform gehört. Hier sind vier Empfehlungen an vertonten Werken, die mir zuletzt sehr gefallen haben:

Jon Krakauer: In eisige Höhen

Packender Tatsachenbericht über die Mount-Everest-Besteigung von 1996, die in einer Katastrophe mündete. Fantastische Lektüre um zu verstehen, was Menschen auf den höchsten Berg der Welt treibt. Wie irrationale Entscheidungen im „Bergfieber“, aber auch zufällige extreme Wetterumschwünge, den vermeintlich sicheren Aufstieg auf das „Dach der Welt“ zu einer Gefahr machen, die bis heute fast jedes Jahr Menschenleben kostet.

► „In eisige Höhen“ bei Audible

Andy Weir: Der Marsianer

Mark Watney, der als vermutlich einsamster Mensch des Universums allein auf dem Mars gestrandet ist und täglich mit begrenzten Mitteln und gigantischer Kreativität ums Überleben kämpft und um seine Rückkehr auf die Erde. Dieser Science-Fiction-Roman legt die Betonung auf Science, es ist im Grunde ein zeitgemäßer Robinson-Crusoe-Roman und so spannend, das man fast Herzrasen bekommt. Ich hatte zuerst den Film gesehen, danach parallel das Buch gelesen und das Hörbuch gehört. Inhaltlich und in Sachen Spannung steht das Buch dem Film in nichts nach, das Hörbuch ist außerdem formidabel vorgetragen.

► „Der Marsianer“ (ungekürzt) bei Audible

Alina Bronsky: Der Zopf meiner Großmutter

Geschichte von russischen Immigranten, die in den 80ern nach Deutschland kommen und versuchen, sich gesellschaftlich zu etablieren. Aber auch ein Familienporträt, das zeigt, wie eine ultraneurotische Großmutter ihrem Enkel das Leben zur Hölle macht und wie dieser Enkel sich zaghaft emanzipiert. Wahnsinnig guter tragikomischer Roman, im Hörbuch ebenfalls toll vorgetragen von Sophie Rois.

► „Der Zopf meiner Großmutter“ bei Audible

Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse

Die Geschichte eines Mädchens, das in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts in den Marschen der US-Ostküste allein aufwächst, nachdem sie von ihrer Familie verlassen wurde. Wie sie erwachsen wird, welches Verhältnis sie zur Natur hat und wie sie sich langsam den Menschen nähert. Das Buch ist Porträt, Gesellschaftsstudie, Gerichtsdrama, Kriminal- und Liebesroman in einem. Die Geschichte ist brutal und einfühlsam zugleich, die Erzählweise unglaublich gut durchkomponiert. Hat mir sehr gefallen und mich noch lange gedanklich beschäftigt, obwohl ich eigentlich weder mit Krimis noch Liebesromanen etwas anfangen kann.

► „Der Gesang der Flusskrebse“ bei Audible

Wenn ihr weitere Hörbuch-Empfehlungen habt, schreibt sie gern in die Kommentare! Und wenn ihr Audible testen wollt, einfach hier entlang:

