Neuer Monat, neue Filme und Serien auf Netflix: Wir präsentieren euch die 3 spannendsten Highlights der nächsten vier Wochen – und ab wann ihr sie streamen könnt.

Cowboy Bebop

Der vielleicht beste Anime aller Zeiten bekommt im November 2021 auf Netflix eine Live-Action-Serie – und der Trailer könnte gar nicht besser aussehen! In Cowboy Bebop begleitet ihr eine verrückte Truppe an Kopfgeldjägern, die angeführt vom lässigen Spike Spiegel den Weltraum unsicher machen. Neben den futuristischen Planeten, Raumstationen und Städten verfolgt ihr die Crew bald auch in die düstere Vergangenheit Spiegels.

Kleiner Vorgeschmack? Der Trailer zu Cowboy Bebop ist ziemlich vielversprechend:

Falls ihr die Live-Action-Serie nicht abwarten wollt, könnt ihr euch auf Netflix auch den originalen Anime ansehen. Große Empfehlung!

Streamt Cowboy Bebop (2021) ab 19. November auf Netflix.

Streamt den Anime Cowboy Bebop (1998) jetzt auf Netflix.

Ouija: Ursprung des Bösen

Zugegeben, Oujia (2014) ist kein guter Horrorfilm gewesen, aber sein Prequel Quija: Ursprung des Bösen (2016) tritt zum Glück nicht in die Fußstapfen seines Vorgängers. Mit Mike Flanagan (Haunting of Hill House, Midnight Mass) als Regisseur schickt euch der Schocker an die Ursprünge des Ouija-Bords und schafft es dabei, eine ziemlich schaurige und clevere Geistergeschichte zu erzählen. Zudem werdet ihr ein paar bekannte Gesichter aus der Netflix-Horrorserie Haunting of Hill House wiedererkennen.

Streamt Ouija: Ursprung des Bösen ab 16. November auf Netflix.

Arcane

Der November 2021 steht bei Netflix im Zeichen von League of Legends – ja genau, dem berühmten Battle-Arena-Multiplayer-Spiel. Doch auch falls ihr gar keine LoL-Fans seid, könnte euch die kommende Serie interessieren: Im sichtlich aufwendig produzierten Arcane kochen die Spannungen zwischen dem reiche Stadtteil Piltover und dem Untergrundviertel Zaun über. Gleichzeitig hat die Fantasy-Science-Fiction-Stadt mit dem Aufkommen von Hextech und einer neuen Droge zu kämpfen; Beides ermöglicht es normalen Personen, übernatürliche Kräfte zu entwickeln.

Schaut in den hochwertigen Trailer zu Arcane:

Arcane erzählt die Vorgeschichte einiger legendärer Helden aus League of Legends, darunter Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce und Viktor.

Streamt die ersten drei Folgen von Arcane ab dem 7. November auf Netflix.

Alle Filme und Serien auf Netflix im November 2021: Wir stellen euch in unserem größeren Artikel alle Filmen und Serien im November 2021 auf Netflix vor, falls ihr selbst schauen wollt, was euch am besten gefällt.